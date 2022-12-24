日本拟邀请印度、印尼出席七国集团广岛峰会

日本/印度/国际

日本政府正在就明年5月举行的七国集团（G7）广岛峰会时召开的扩大会议展开协调，拟邀请二十国集团（G20）轮值主席国印度总理莫迪、2023年东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科出席。日本政府相关人士23日透露了该消息，日方还在讨论邀请澳大利亚总理阿尔巴尼斯赴会。此外，东京是否会邀韩国出席，成为焦点。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，日本首相岸田文雄希望在明年的七国集团峰会上，推进“自由开放的印度-太平洋”愿景，并且基于俄乌冲突，鲜明表态强烈反对凭借力量单方面改变现状。他还有意与在国际社会上影响力增强的印度和印尼的首脑共享对形势的认识并扩大合作。

据相关人士介绍，七国集团轮值主席国可以选择邀请参加扩大会议的国家和国际组织。日本与澳大利亚近年在安全领域的合作进展迅速，日方在考虑邀请澳洲总理阿尔巴尼斯参会。非洲联盟也可能受邀派出代表赴会。

岸田文雄在本月早些时候与目前担任非盟轮值主席国的塞内加尔总统萨勒会晤时表示，支持非盟加入二十国集团。消息人士说，预计最早于明年2月就受邀名单作出最终决定。

报导提及，日本虽然与韩国在朝鲜的核及导弹问题上，由美国斡旋展开了合作，但原被强征劳工诉讼问题仍然悬而未决。如果邀请韩方参加扩大会议，那么岸田也设想与韩国总统尹锡悦举行双边会谈。日本政府相关人士对此表示：“有必要权衡邀请韩国的利弊”。

据了解，日本政府还已在协调岸田文雄明年1月上半月访问英国、法国、意大利欧洲三国的事宜。三国均为七国集团国家。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅