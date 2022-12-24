法国赛峰集团1720万美元了结在中国行贿案

法国赛峰集团/中国/美国

法国赛峰集团为其子公司在中国的贿赂案向美国支付1720万美元。据法新社说，这些子公司在中国的贿赂活动在被赛峰集团收购之前已经结束。

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据路透社报道，美国司法部 (DoJ) 12 月23日表示，法国喷气发动机制造商赛峰集团（Safran）将支付大约1720万美元，作为其子公司涉嫌在中国行贿案与美国司法部达成和解的一部分。

根据《华尔街日报》周五援引美国司法部的一封信，赛峰集团将不得不归还"以腐败手段获得"的合同利润，但不会被起诉。

法新社说，法国赛峰集团的两个子公司在中国贿赂案都发生在被赛峰集团收购之前。它们一个是飞机零件供应商会标系统 （Monogram Systems），另一个是在德国的分支，制造飞机真空压力厕所的艾瓦克有限公司（Evac GmbH）。

根据《华日》援引该案文件，这两家公司涉嫌在1999年至2015年期间，为与中国政府签订的高铁火车的厕所合同支付佣金，而这一贿赂是通过北京的一名咨询顾问干的，后者与当时中国政府一名高官关系密切。

文章还援引美国检察官的话说，赛峰集团在调查中给予了合作，甚至在赛峰集团接管之前，这些贿赂活动就已经停止。

法新社说与赛峰集团联系时，赛峰集团没有立即回应。

飞机真空厕所制造公司艾瓦克（Evac）已在2021年6月被卖给了德国制动器和其他铁路零件制造商克诺尔公司。

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