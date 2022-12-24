荷兰承诺2023年将对乌援助25亿欧元 首相：近20亿是用于军事支持

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荷兰政府12月23日承诺将在2023年提供25亿欧元用于支持饱受战争蹂躏的乌克兰，其中大部分资金将用于军事援助，但也包含支持基础设施的维修和重建活动，并为打击有罪不罚的努力提供财政捐助。

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荷兰政府周五通过声明表示，“在未来一年，乌克兰将继续需要大量的国际支持。俄罗斯在乌克兰的战争仍在继续，并且已经变成了一场消耗战。乌克兰的武装部队每天都在继续为他们国家的自由、安全和繁荣而战，从而为整个欧洲而战。荷兰政府现在决定拨出专款，发出了一个明确的信息，即对乌克兰人民的声援不会减弱，只要他们需要，就可以指望荷兰的可预期的支持。”

据荷兰政府介绍，对乌军事援助将从荷兰自己的武器库存中提取，并从军火制造商处购买，“荷兰致力于与其他国家和国防工业进行协调和合作。这应该可以提高为乌克兰武装部队运送武器的有效性，同时限制对我们自己的影响”。

此外，荷兰对乌克兰基本重建活动的援助旨在用于基础设施维修，特别是能源基础设施，以及医院、住房、农业基础设施重建和排雷工作。

荷兰政府也正在提供对乌克兰的人道主义援助和对法治、人权和问责制的支持。据悉，荷兰政府明年为乌克兰预留的这笔预算金额是在通过欧盟提供的总额为180亿欧元的财政援助和在荷兰的难民接收费用之外的行动。

荷兰首相吕特（Mark Rutte）周五在与乌克兰总统泽连斯基通完电话后宣布了这一消息。吕特在当天于海牙举行的新闻发布会上说，在这笔25亿欧元的资金中，“将近20亿是用于军事支持”。他指出，其余部分将用于人道主义援助、重建基础设施以及确保问责制。

荷兰国防大臣卡伊莎·奥隆格伦(Kajsa Ollongren) 上周表示，自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，荷兰已经向后者提供了近10亿欧元的军事援助。这包括装甲榴弹炮、防空导弹、弹药和雷达设备等军事物资。据悉，一开始，大量的军援来自荷兰军队的现有供应，但现在荷兰也直接从制造商那里为乌克兰购买武器和其他设备。

荷兰士兵也在帮助训练乌军人员，属于乌军的部分军事装备也由荷兰维护。其中大部分是与其他欧洲国家合作进行的。为了帮助该国度过冬季，荷兰政府内阁此前宣布将拨款1.8亿欧元。这笔钱的目的是整修电力网络，以及其他需求。乌克兰电网一直受到俄罗斯人的攻击。

吕特在周五稍早通过推特表示：“只要俄罗斯继续对乌克兰发动战争，荷兰就将向乌克兰提供援助。军事、人道主义和外交方面（的援助）。我们将在2023年为此拨款25亿欧元。乌克兰可以依靠荷兰。我们刚刚在与泽连斯基的通话中确认了这一点。”

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