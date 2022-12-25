世界杯后阿根廷50万人签名要求“法国停止哭泣”

2022世界杯 阿根廷/法国

超过50万人在阿根廷发起的网上请愿书上签名，要求法国在世界杯决赛输球后"停止哭泣"。

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这个请愿书的发起人瓦伦丁-戈麦斯（Valentin Gomez）说，自从我们赢了之后“法国人没有停止哭泣和抱怨，他们不接受阿根廷是世界冠军”。

"法国停止哭泣"请愿书截至格林威治时间周五21:20分在Change.org网站收集到 570768个签名。

法新社说，在上周日的世界杯决赛中，波兰裁判西蒙·马齐尼亚克（Szymon Marciniak）的裁决在法国引起了批评，特别是他对奥斯曼-登贝莱（Ousmane Dembélé）在上半场对安赫尔-迪马利亚（Angel Di Maria）的犯规做出的判罚。

一些法国人也对一些阿根廷球员在赢球后缺乏优雅的表现感到遗憾，特别对阿根廷门将埃米利亚诺-马丁内斯 （Emiliano Martinez）有意见。

法国足协主席诺埃尔-格拉埃（Noël Graet）写信给他的阿根廷同行克劳迪奥-塔皮亚（Claudio Tapia），表达了对Albicélestes庆祝活动的"过度"的担忧。

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