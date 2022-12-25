印度要求中港日韩泰入境旅客必须进行核酸检测

印度/国际/新冠病毒

自新德里方面消息，印度政府12月24日宣布，由于新冠病毒感染病例在全球范围内激增，来自中国大陆、香港、日本、韩国和泰国的国际旅客将必须接受核酸检测（RT-PCR)。

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据《今日印度》报导，这一发展是在印度联邦卫生部长曼达维亚（Mansukh Mandaviya）（Mansukh Mandaviya）与各邦部长举行会议讨论目前的新冠疫情情况，并确保国家准备好遏制病毒的传播之后的一天发生的。

曼达维亚在受访时表示，“对于来自中国、日本、韩国、香港和泰国的国际旅客，核酸检测（RT-PCR)将是强制性的。在抵达时，如果来自这些国家的任何旅客被发现有症状或对Covid19检测呈阳性，那么他/她将被隔离。”

据悉，对于来自这些地区的国际旅客来说，填写Air Suvidha表格以声明当前的健康状况也将成为强制性的。Air Suvidha是一种自我声明的表格，是当局作为新冠病毒预防措施推出的，目的是在疫情大流行期间了解接触者追踪情况。目前，所有希望进入印度的旅行者都需要填写该表格。

曼达维亚补充说：“将对从这些国家抵达的旅客实施Air Suvidha门户，核酸检测（RT-PCR)对他们来说是强制性的。抵达印度后，如果他们检测结果呈阳性，他们将被隔离”。

随着印度政府加强措施以防止病毒感染在该国可能的传播，周六开始在机场对国际抵达的旅客进行随机核酸检测。从周六开始，每个国际航班抵达印度的旅客中有2%将在机场接受新冠病毒的随机检测。

在周五举行的一次会议上，曼达维亚要求各邦加强对阳性病例样本进行全基因组测序的监测系统，以追踪变体，确保及时发现在该国流通的新变体，如果有的话。他还建议加强对所有符合条件的人群，特别是老年人和弱势群体的疫苗接种。

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