圣诞前夕俄罗斯炮击赫尔松造成至少10人死亡，55人受伤

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据赫尔松当局介绍，俄军周六对该市的打击已造成10人死亡55人受伤。

俄罗斯12月24日对乌克兰南部城市赫尔松发动袭击，据赫尔松地区军事管理局局长亚努舍维奇（Yaroslav Yanushevych）介绍，俄罗斯当天对赫尔松市中心的炮击已造成至少10人死亡，55名平民受伤，其中18人伤势严重。

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即使在俄军撤退到第聂伯河东岸、乌军于11月11日解放该市后，俄罗斯军队仍继续对乌克兰南部城市赫尔松和赫尔松州发动攻击。法新社的一个记者团队在周六见证了俄军炮击赫尔松市造成的人员伤亡。在袭击过后，记者看到市内地面上有许多没有生命的尸体。“医护人员试图拯救他，但他没有呼吸，”一位丈夫叫奥列克西当场死亡的妇女感叹道。她蹲下身子，凝视着地面，手里拿着死者的血衣。

据38岁的赫尔松居民塔塔里内（Leonid Tataryne）说，在该中心及其周围，“有一家商店被炸，然后是市场”。43岁的库德里亚索夫（Oleksander Kudryashov）对一名叫利奥沙的男子在袭击中丧生难以释怀。库德里亚索夫说，这个人“在这里工作了20多年……他是卖肉的”。他说，在袭击发生时，利奥沙“正在外面抽烟”。

据当地急救部门介绍，由于遭受炮击，赫尔松市的一个住宅区有66辆汽车起火。该部门通过社交媒体“电报”说，大火在40分钟后被扑灭，但死伤人数仍在“确定”中。据赫尔松地区军事管理局局长亚努舍维奇通过“电报”通报，在赫尔松的袭击中，有10人死亡，55人受伤，其中18人伤势严重。

事发后，乌克兰总统泽连斯基在推特上传了在赫尔松周六遇袭后的场景，包括平民倒在血泊中的照片，并写道“这不是敏感内容，这是乌克兰的真实生活。赫尔松。在圣诞节前夕，在城市的中心部分。这是恐怖，这是为了恐吓和快乐而杀人。世界必须看到我们在与什么绝对的邪恶作斗争。#俄罗斯是恐怖主义国家”

乌克兰外交部长库列巴也表示，“平安夜。俄罗斯对赫尔松的恐怖袭击导致多名平民伤亡。当欧洲、北美和其他地区的家庭准备节日晚餐的时候，请为现在正在与邪恶斗争的乌克兰留心。我们需要你们的积极和持久的支持来取得胜利。”

乌克兰国防部长列兹尼科夫指出，“俄罗斯恐怖分子对赫尔松的野蛮炮击不仅是另一项战争罪行，也是对其居民的报复，因为他们抵抗了占领并向全世界证明赫尔松属于乌克兰”。他呼吁说，“如果乌克兰拥有更多的反炮击战手段，更多的大炮和更多的远程弹药，它将能够防止这种悲剧的发生。这样，俄罗斯的杀人犯就会受到惩罚，被赶出乌克兰。”

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