塔利班禁止雇用妇女后 三个国际组织宣布暂停活动

阿富汗/妇女权益

在禁止女性进入中学和大学后，塔利班再禁止非政府组织雇女性员工。2022年12月25日。

塔利班禁止非政府组织雇用女性员工后，三个外国非政府组织今天12月25日宣布暂停在阿富汗的人道活动。联合国一名高官警告说，如果塔利班坚持其立场，那么，继续向阿富汗提供人道援助将"非常困难"。

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今天12月25日宣布暂停在阿富汗工作的国际组织是："拯救儿童"（Save the Children），“挪威难民理事会”（le Conseil norvégien pour les réfugiés），凯尔国际（CARE International）。在一份联合声明中，这三个组织宣布暂停在阿富汗的活动，直到塔利班在周六宣布禁止雇佣妇女的禁令得到"澄清"。

上述非政府组织在与联合国高级官员和几十个非政府组织会面后说："我们正在暂停我们的计划”，我们要求“允许男人和女人以同样的方式继续我们在阿富汗的救生援助”。

阿富汗经济部周六下令，要求所有在阿富汗工作的非政府组织停止与妇女合作，否则将被吊销许可。

目前尚不清楚该指令是否包括在非政府组织工作的外国女雇员。

阿富汗经济部在发给当地和国际非政府组织的信中说，他们做出这个决定是因为收到了有关非政府组织女性雇员没有尊重"伊斯兰头巾"的"严重投诉"。

在阿富汗，自塔利班去年8月卷土重来后，妇女又被迫穿罩袍严密遮盖她们的脸和整个身体。

联合国阿富汗人道协调员拉米兹-阿拉克巴罗夫（Ramiz Alakbarov）告诉法新社：“如果他们（塔利班当局）不能扭转这一决定并找到解决这一问题的办法，独立、公平地提供人道援助，将很难继续，因为妇女的参与非常重要”。

他续说："我们不想立即暂停援助，因为这将伤害阿富汗人民"。他还提到对该国已经受到打击的经济的"破坏性"影响。他说，阿富汗曾是一个50亿美元的经济体，现在下降到30亿美元"。

这位联合国阿富汗人道协调员补充说：我们将与（塔利班）当局讨论这个问题。“我们将坚持要求改变这种情况”。

根据联合国和援助机构的数据，在阿富汗3800万人口中，一半以上在严冬期间需要人道援助。

目前有几十个非政府组织在阿富汗偏远地区工作，他们的许多雇员都是妇女。

一个外国非政府组织的高级官员周日告诉法新社："这项禁令将对人道工作的各方面产生负面影响，因为女性雇员在关注该国弱势女性人口的项目中担任关键职务。

“女人的地狱”

德国外长安娜莱娜-贝尔博克周日呼吁"国际社会明确对塔利班的这个决定作出反应"。她在推特上说，“将妇女和女孩排除在工作、教育和公共生活之外的人，不仅是在毁灭他的国家。而且，(......)基于性别的迫害可能是一种反人类罪”。她补充说，我们不会允许塔利班利用人道主义援助来蔑视妇女"。

联合国儿童基金会区域主任乔治-拉里亚-阿杰（George Laryea-Adjei）在推特上说："这种在女孩和妇女权利上公然倒退，会对向儿童提供健康、营养和教育服务产生巨大不利影响。

24岁的沙巴娜是一个非政府组织雇员，在喀布尔工作，她作证说："我们家有15口人，我是全家唯一的经济支柱，如果我失去工作，我的家人就会挨饿。

她补充说：当你们庆祝新的一年到来时，“阿富汗已成为妇女的地狱”。

另一名27岁的阿富汗妇女因害怕塔利班的报复而不愿透露姓名，她本应于周日开始在一个国际非政府组织工作，但她看到自己的"梦想消失了"。

她说："过去几年，我在教育方面的艰苦工作已经被打碎"。“但我们有足够的勇气不接受这个禁令，并为我们的权利而战”。“这可能需要时间，但如果我们相信自己，“我们会比以前更强大地回来”。

一周前，塔利班刚刚宣布禁止女性进入公立和私立大学，理由同样是着装问题。更早些，塔利班已禁止了女孩上中学。

法新社介绍说，塔利班2021年8月重新掌权后，禁止妇女从事许多公共工作，禁止她们在没有男性亲属陪伴时出门旅行，命令她们外出时必须穿罩袍把头部和身体遮盖严实，并禁止她们进入公园。

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