教宗方济各主持圣诞子夜弥撒，谴责人类“对财富和权力的渴望”

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天主教教宗方济各12月24日晚在梵蒂冈主持了2022年圣诞子夜弥撒。据英国广播公司（BBC）报导，方济各在当晚的讲话中谴责了人类“对财富和权力的渴望”，似乎是指俄罗斯入侵乌克兰和世界上正在进行的其他冲突。

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方济各提到：“我们看到了多少场战争！” 他补充说，这些战争中的主要受害者是“弱者和弱势群体”。教宗补充说：“我首先想到的是被战争、贫困和不公正吞噬的儿童”。他在梵蒂冈圣彼得大教堂向信众们和神职人员发表了讲话。

86岁的方济各坐着轮椅进入教堂，并在周六晚上的圣诞子夜弥撒中大部分时间坐在祭坛的位置上。方济各说：“当动物在畜栏里进食时，我们世界上的男女们在对财富和权力的渴望中，甚至吞噬了他们的邻居，他们的母亲和姐妹”。他在弥撒中没有特别提到俄乌战争。

在俄罗斯于2月24日发动全面入侵的早期阶段，这位阿根廷籍教宗在乌克兰受到广泛批评，因为他发表了许多乌克兰人认为是过于模糊的评论，没有直接指责俄罗斯。

6月，方济各暗示这场战争“在某种程度上是被挑起的，或者没有被阻止”。但教宗后来谴责了他指出的俄罗斯军队所犯下的暴行。星期天，方济各将在梵蒂冈圣彼得大教堂的阳台上向下面广场和世界各地的天主教徒发表圣诞文告，并降福罗马城及全世界。

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