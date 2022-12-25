教皇方济各：贪婪和渴求权力导致某些人想"吞噬他们的邻居"

方济各/乌克兰

天主教皇方济各在圣诞平安夜提到“贪婪和渴求权力导致某些人想吞噬他们的邻居"，被指影射普京。他今天在圣彼得广场发布圣诞致词说：愿我们的眼睛里充满了乌克兰兄弟姐妹的面孔...，愿主启迪那些有能力使武器安静下，并立即结束这场无意义战争的人的头脑！"。

广告 继续浏览后续

在梵蒂冈的圣诞平安夜弥撒中，天主教皇方济各谈到“贪婪和渴求权力导致某些人想吞噬他们的邻居”。方济各此话被法媒理解为是暗指普京入侵乌克兰。

这位来自阿根廷的天主教皇今天周日在罗马圣彼得广场，面对数千名信徒发表圣诞致辞时说："愿我们的眼睛里充满了乌克兰兄弟姐妹的面孔，他们在这个圣诞节里生活在黑暗、寒冷或远离家乡的地方，因为十个月的战争造成了破坏”。在这些信徒中有人挥舞着乌克兰国旗。

方济各教皇还说，"愿主使我们准备好具体的团结姿态，以帮助那些正在受苦的人，并启迪那些有能力使武器安静下，来并立即结束这场无意义战争的人的头脑！"。

方济各还敦促不要把食物"当作武器"，并提到了非洲之角的冲突。他叹道："每一场战争都会引发饥饿，并将食物本身作为武器，阻止将其分配给已经遭受苦难的人口"。他邀请大家都承诺"让食物只能成为和平的工具"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅