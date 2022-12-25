方济各/乌克兰

教皇方济各：贪婪和渴求权力导致某些人想"吞噬他们的邻居"

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2022年12月25日，教皇方济各在梵蒂冈圣彼得大教堂主阳台上向全城和全世界发表传统圣诞节致辞时挥手致意。
2022年12月25日，教皇方济各在梵蒂冈圣彼得大教堂主阳台上向全城和全世界发表传统圣诞节致辞时挥手致意。 REUTERS - YARA NARDI
作者： 古莉
3 分钟

天主教皇方济各在圣诞平安夜提到“贪婪和渴求权力导致某些人想吞噬他们的邻居"，被指影射普京。他今天在圣彼得广场发布圣诞致词说：愿我们的眼睛里充满了乌克兰兄弟姐妹的面孔...，愿主启迪那些有能力使武器安静下，并立即结束这场无意义战争的人的头脑！"。

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在梵蒂冈的圣诞平安夜弥撒中，天主教皇方济各谈到“贪婪和渴求权力导致某些人想吞噬他们的邻居”。方济各此话被法媒理解为是暗指普京入侵乌克兰。

这位来自阿根廷的天主教皇今天周日在罗马圣彼得广场，面对数千名信徒发表圣诞致辞时说："愿我们的眼睛里充满了乌克兰兄弟姐妹的面孔，他们在这个圣诞节里生活在黑暗、寒冷或远离家乡的地方，因为十个月的战争造成了破坏”。在这些信徒中有人挥舞着乌克兰国旗。

方济各教皇还说，"愿主使我们准备好具体的团结姿态，以帮助那些正在受苦的人，并启迪那些有能力使武器安静下，来并立即结束这场无意义战争的人的头脑！"。

方济各还敦促不要把食物"当作武器"，并提到了非洲之角的冲突。他叹道："每一场战争都会引发饥饿，并将食物本身作为武器，阻止将其分配给已经遭受苦难的人口"。他邀请大家都承诺"让食物只能成为和平的工具"。

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