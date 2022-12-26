乌克兰将呼吁将俄罗斯排除在联合国安理会外

乌克兰/俄罗斯/联合国

乌克兰外交部长库列巴周日（12月25号）圣诞夜在电视讲话中表示，乌克兰计划在周一呼吁将俄罗斯排除在联合国安理会常任理事国之外。

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法新社基辅报道，库列巴说："明天（周一）我们将正式表达我们的立场。有一个非常简单的问题：俄罗斯是否有权继续成为联合国安理会常任理事国并在联合国？" 他说有一个有说服力的、合理的答案是：“不，它没有。"

库列巴强调，俄罗斯在联合国安理会的常任理事国席位问题已经在外交界得到讨论。

乌克兰外交部长指出，这个问题还没有在新闻发布会和国家和政府领导人的公开声明中提出来，但"在较低的层次上，人们已经在问，为了不对和平与安全构成威胁，俄罗斯应该变成什么样"。

由15名成员组成的强大的安全理事会负责通过制裁、授权军事行动和批准对联合国宪章的修改来处理全球危机。但五个常任理事国都有否决权，可以阻止任何决议，这反映的是第二次世界大战结束时的权力动态。除俄罗斯之外，-美国、英国、法国和中国也拥有联合国常任理事国的席位。

一些国家长期以来一直呼吁改革安全理事会，一些国家批评非洲和拉丁美洲国家在常任理事国席位中缺乏代表性。

该国际组织也可能因为一个成员行使否决权而变得无能为力 , 比如，今年2月份俄罗斯开始轰炸乌克兰时，外交官们还在继续宣读事先写好的声明就证明了这一点。

9月，美国总统拜登呼吁扩大安全理事会，使其 "更具包容性"。

据法新社，自俄罗斯入侵乌克兰以来，西方大国已经仔细研究了联合国的议事规则，以确保俄罗斯不会阻挠安全理事会的会议。他们目前已转向通过另一个有193个成员的联大来谴责克里姆林宫的行动。

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