俄军：击落袭击空军基地乌克兰无人机 但其碎片致三死

俄罗斯/乌克兰

在这张由俄罗斯国防部新闻处提供的视频图片中，俄罗斯空军的一架图-95战略轰炸机准备从恩格尔斯的一个空军基地起飞。

多家媒体引述俄罗斯新闻社周一报道，俄罗斯防空部队在一架乌克兰无人机接近其南部的一个空军基地时将其击落，飞机的碎片导致地面上的三个人死亡。 这是一个月内对距离乌克兰600多公里的基地的第二次袭击。

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塔斯社援引国防部的话报道："12月26日，莫斯科当地时间约1:35分，一架乌克兰无人驾驶飞行器在接近萨拉托夫地区的恩格尔斯军用机场时被低空击落。 由于无人机残骸的坠落，当时在机场的三名俄罗斯技术人员受了致命伤。据塔斯社援引国防部的话说，没有飞机被击中。

12月5日，莫斯科指责乌克兰对恩格尔斯基地和梁赞（Riazan）地区的另一个基地发动了无人机袭击。

萨拉托夫州州长罗曼-布萨金在社交网络上向人们保证，该地区的居民 "绝对没有受到威胁"，也没有民用基础设施受到破坏。他还警告不要传播 "虚假信息"，并回顾了2月底对乌克兰军事攻势开始后通过的严厉法律。他说："所有关于疏散城市的故事都是公然的谎言，是在远离我国边境的地方编造的。

基辅没有发表评论。

俄罗斯指责乌克兰对其领土和被吞并的克里米亚进行了几次无人机袭击，包括10月底对塞瓦斯托波尔港的黑海舰队进行的 "大规模 "袭击。

对恩格尔斯基地的攻击是自乌克兰攻势开始以来在俄罗斯领土上最广泛的一次。分析人士说，两座俄罗斯空军基地接连发生爆炸，对俄国声誉造成重大打击，并引发对俄方为何防御失败的质疑，当时各界将焦点转向这场战争中使用无人机的状况。

乌克兰从未公开声称俄罗斯境内的攻击事件是他们所为，不过基辅当局曾表示，这类事件是俄罗斯入侵乌克兰的“因果报应”。

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