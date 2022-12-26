基民盟主席梅尔茨：德国政府在对华政策上有冲突

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据德新社报道，德国最大在野党基民盟党主席梅尔茨（Friedrich Merz）呼吁德国在国际上承担更多责任。在外交政策上，尤其是在对华政策上，梅尔茨认为，政府内部存在明显冲突。

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联盟党领袖梅尔茨要求德国总理朔尔茨领导的红绿黄联盟政府在国际上承担更多领导责任。他在柏林接受德新社采访时说，“在德国的讨论中，我们让自己变得比外界看到的要小。”德国应准备好“承担更多的领导责任，不仅仅是对自己的领导责任，而且是对欧洲的领导责任。”他还说，当德国愿意承担领导责任时，欧盟就运转顺利。“这是因为我们的地缘战略地位，以及我们是欧盟人口最多，也是经济最强的国家的状况。”他说，在他出国旅行期间，他一再注意到，外界对德国在世界上的作用有更大的期待。

在谈到绿党籍外交部长贝尔博克时，梅尔茨说，“贝尔博克话语多多，其中包括很多正确的话语，只是往往没有反映在政府政策中。”就贝尔博克数周前在总理朔尔茨访华期间公开提示总理在北京该说什么话一事，梅尔茨说，“这显然是德国政府在外交政策上的冲突。即使是在风格问题上也是如此。”

就外交部重新调整对华战略的计划，梅尔茨说，“中国是个威权国家，同时也是重要的贸易伙伴。我们无法完全脱离中国，但我们在面对中国时也必须顾及我们的利益。”外交部不久前泄露了其中国战略草案。该草案以价值为导向，要求将对华关系与中国人权挂钩。

这位基民盟政治家还表示，德国在未来几年内无法独立于中国，但中国也将无法独立于世界其他地区。中欧之间的相互依赖很可能大于对俄罗斯天然气的片面依赖。如果未来不仅有德国的，还有欧洲的对华战略政策就好了。中国有欧洲战略，但欧洲没有中国战略。面对北京，德国和欧洲应坚持严格的互惠原则。“我们允许中国企业和中国政府在欧洲做的事情，反过来也必须让欧洲企业在中国得到同样的许可。这样才能产生利益同步。”目前，欧洲公司不能在中国做中国公司在欧洲可以做的事情。

梅尔茨还再次呼吁组建国家安全委员会，德国需要以价值为导向，但也以利益为基础的外交政策。这种利益驱动的外交政策包括“重新定义我们的国家安全。而国家安全委员会应是国家安全的一部分，归属于总理府。”

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