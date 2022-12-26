泽连斯基与莫迪通话：印度在结束侵略的努力中可更加积极

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乌克兰总统泽连斯基与印度总理莫迪12月26日通话。泽连斯基祝愿印度成功担任二十国集团（G20）轮值主席国，并希望印方能参与到他此前宣布的“和平方案”中去。该方案包含：恢复落实《联合国宪章》并恢复乌克兰领土完整和世界秩序、俄罗斯军队撤离并停止敌对行动等10项提议。

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泽连斯基周一通过推特表示：“我与印度总理莫迪通了电话，并祝愿二十国集团轮值主席国的工作取得成功。正是在这个平台上，我宣布了和平方案，现在我指望着印度参与其实施。我还感谢了（印度）的人道主义援助和在联合国的支持”。12月1日，印度正式开始担任二十国集团轮值主席国，这也是印度首次承担这一职责。

泽连斯基在周一晚的视频讲话中提及，“我祝愿莫迪先生在二十国集团轮值主席国任期内取得丰硕成果，不是为某个人，而是为世界上每一个重视和平的人取得成果”。他指出，“印度在结束侵略的努力中可以更加积极，所以我希望我们可以在未来一年为全球稳定做更多的合作。”

11月15日，泽连斯基在向二十国集团巴厘岛峰会的视频讲话中提出了乌克兰的“和平方案”。他列出了乌方的10项提议：1、确保核与辐射安全；2、确保粮食安全；3、确保能源安全；4、释放所有被俘人员，让被驱逐者回家；5、落实《联合国宪章》并恢复乌克兰领土完整和世界秩序；6、俄罗斯军队撤离并停止敌对行动；7、重建正义；8、反对生态灭绝；9、防止事态升级；10、最后确认战争结束。

据印度总理府介绍，泽连斯基在通话中转达了对印度担任二十国集团轮值主席国的良好祝愿。莫迪解释了印度担任该集团轮值主席国的主要优先事项，包括表达发展中国家对粮食和能源安全等问题的关切。

印方称，“两位领导人讨论了加强双边合作的机会。总理要求乌克兰当局为今年年初不得不从乌克兰返回的印度学生的继续教育提供便利安排。”

印方表示，“两位领导人还就乌克兰的持续冲突交换了意见。莫迪总理强烈重申他对立即停止敌对行动的呼吁，并表示双方应恢复对话和外交，以找到解决其分歧的持久办法。总理还转达了印度对任何和平努力的支持，并保证印度承诺继续为受影响的平民人口提供人道主义援助。”

上个月，两位领导人也进行了电话会谈，讨论乌克兰的当前局势。莫迪还同样与俄总统普京进行定期的电话会谈。

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