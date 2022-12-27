俄富豪议员赴印度庆生，与同行友人接连两天内突然死亡

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俄罗斯香肠业巨头、地方议员安托夫（Pavel Antov）12月24日从印度东北部奥里萨邦拉雅加达（Rayagada）一家酒店的三楼坠楼后身亡。在其坠楼的前两天，他的朋友和旅伴布达诺夫（Vladimir Budanov）也在这家酒店“因心脏病”身亡。对此，奥里萨邦警察总监班萨尔（Sunil Bansal）最新表示，这两名俄罗斯游客的死亡“没有导致死亡的犯罪行为”。

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奥里萨邦的高级警官夏尔马（Vivekanand Sharma）周二说，安托夫的死亡是在他的朋友和旅伴布达诺夫，在安托夫65岁生日两天前死于心脏病后发生的。夏尔马说，布达诺夫今年61岁，以前就有心脏疾病。夏尔马表示，当地警方认为安托夫是从他位于拉雅加达区的酒店三楼坠落后自杀身亡的，尽管验尸报告还没有公布。他说，该案件已被裁定为“非自然死亡”，其中包括事故和自杀造成的死亡。

据塔斯社报导，安托夫是一名商人，也是俄罗斯西部弗拉基米尔州的一名地方议会议员，他近日来到印度庆祝自己的65岁生日。2018年，安托夫在《福布斯》的俄罗斯100名最富有的公务员排名中名列前茅。据《福布斯》俄罗斯版报道，他在2018年的收入约为99.7亿卢布。

安托夫是执政党统一俄罗斯党的成员，该党曾由普京领导，现由前总统梅德韦杰夫担任党主席。今年6月，安托夫似乎批评了俄罗斯对乌克兰基辅一个住宅区的导弹袭击，该袭击造成一名男子死亡，他7岁的女儿和她的母亲受伤。安托夫账户上的一条WhatsApp信息在谈到这一事件时说，“这极难称之为恐怖以外的事情”。

这条信息后来被删除，安托夫在社交媒体上发布消息说，他支持普京和他的入侵。安托夫将之前的帖子归结为“一个极其不幸的误会”，即他不小心发布了一条与他意见相左的人的信息。夏尔马说，警方已经与俄罗斯驻印大使馆取得联系，并遵循相关程序。他说，已经获得将这两个人尸体火化的允许。

俄罗斯驻加尔各答总领事伊达姆金（Aleksey Idamkin）周一向俄新社表示，已获知两名俄罗斯公民身亡的消息，目前正在与死者家属和事发城市的警局保持联系。他指出，警方和总领事馆均未发现俄罗斯公民死亡事件的任何疑点。

据《印度斯坦时报》报导，事发酒店的老板塔卡尔（Koushik Thakkar）说，安托夫、布达诺夫和一对俄罗斯夫妇米哈伊尔·图罗夫（Mikhail Turov）和娜塔莉亚·帕纳森科（Natalia Panasenko）在12月21日下午入住了该酒店。这四人是持旅游签证入境的，在抵达德里一天后，于20日进入该邦。在21日入住酒店之前，他们已经进行了很多庆祝活动。当地导游辛格（Jitendra Singh）说，他们从酒店的酒吧订购了更多的酒。

酒店老板塔卡尔说，安托夫和布达诺夫在抵达酒店后一直在喝酒。他说，“22日上午，布达诺夫因心脏病发作在房间里死亡。陪同尸体前往火葬场的安托夫从那时起就明显情绪低落，不再点菜。12月24日上午，当我们酒店的员工没有在房间里找到他时，他们开始搜索，发现他躺在相邻的一栋单层建筑的阳台上，失去了知觉。我们随后通知了警方”。警方表示，安托夫的尸体正在被保存起来，以便进一步调查。

奥里萨邦警察总监班萨尔说：“虽然布达诺夫死于心脏病，但安托夫很可能是从酒店露台的屋顶跳下的”。他补充说，地区警察正在调查确切的死亡原因，该邦的刑事调查组（CID）将协助调查，以确定导致这两人死亡的情况。“如果需要，刑事调查组将完全接管案件的调查，”班萨尔说。

正在调查死亡事件的拉雅加达区警察局主管说，“我们怀疑他可能是从酒店房间二楼的阳台上跳下去的......我们已经就此提出了一个非自然死亡的案件”。虽然一行人中的另外两名成员被要求留下来配合调查，但当地警方表示，在完成基本程序后将允许他们离开。

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