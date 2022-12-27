呼吁将俄联邦排除在五常之外，乌外长：没有什么是不可能的

乌克兰/国际/俄罗斯

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）12月26日在采访时表示，乌克兰政府希望于两个月内在联合国举行和平峰会，并由联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）担任调停人。但他预计俄罗斯不会参加该峰会。

广告 继续浏览后续

就乌方的这一提议，联合国给出了一个非常谨慎的回应。联合国秘书长副发言人弗洛伦西亚·索托·尼诺-马丁内斯（Florencia Soto Nino-Martinez）当天表示：“正如秘书长过去多次提到过的那样，只有在各方都希望他进行调解的情况下，他才能进行调解”。

库列巴向美联社表示，在基辅与莫斯科直接会谈之前，俄罗斯必须面对一个战争罪法庭。不过，他指出，其他国家应该感到可以自由地与俄方接触，就像土耳其、俄罗斯和联合国之间促成的黑海谷物倡议发生的那样。

库列巴还表示，他对乌克兰总统泽连斯基上周访问美国的成果“绝对满意”。他透露，美国政府制定了一项特别计划，可以允许爱国者防空导弹系统在不到六个月的时间内准备好在乌克兰投入使用。通常情况下，相关的操作培训需要长达一年的时间。

库列巴在乌克兰外交部接受采访时说，乌方将尽其所能在2023年赢得这场战争。“每一场战争都以外交方式结束，”他说。“每场战争的结束都是在战场上和谈判桌上采取的行动的结果。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在评论库列巴的提议时向俄新社表示，俄罗斯“从未遵循他人设定的条件。只有我们自己的条件和常识”。

克里姆林宫的一名发言人上周表示，如果不考虑“当今不容忽视的现实”，任何乌克兰和平计划都不可能成功，这是指莫斯科要求乌克兰承认俄罗斯对2014年被吞并的克里米亚半岛的主权，以及其他吞并的领土。

库列巴提出，乌克兰政府希望在2月底前举行和平峰会。他说：“联合国可能是举行这次峰会的最佳场所，因为这并不是要向某个国家示好”，“这确实是为了让所有人都加入进来”。

此前，泽连斯基在向二十国集团巴厘岛峰会的视频讲话中提出了乌克兰的“和平方案”。他列出了乌方的10项提议：1、确保核与辐射安全；2、确保粮食安全；3、确保能源安全；4、释放所有被俘人员，让被驱逐者回家；5、落实《联合国宪章》并恢复乌克兰领土完整和世界秩序；6、俄军撤离并停止敌对行动；7、重建正义；8、反对生态灭绝；9、防止事态升级；10、最后确认战争结束。

当被问及乌克兰是否会邀请俄罗斯参加该峰会时，库列巴指出，莫斯科首先需要在国际法庭面对战争罪行的起诉。“他们只能以这种方式被邀请参加这一步骤，”库列巴说。

关于联合国秘书长的作用，库列巴说，“他（古特雷斯）已经证明自己是一个高效的调解人和一个高效的谈判者，最重要的是，他是一个有原则和正直的人。因此，我们将欢迎他的积极参与。”

就俄方表达出的谈判意愿，库列巴评价道：“他们（俄罗斯人）经常说他们已经准备好进行谈判，这不是真的，因为他们在战场上所做的一切都证明了事实的真相。”

俄罗斯总统普京近日多次声称，俄方已准备好进行谈判，以结束乌克兰的“战争”。尽管普京发表了该评论，除战事继续进行外，俄军还一直在攻击乌克兰平民和民用目标，这表明和平并不迫在眉睫。

就美国将向乌克兰提供爱国者导弹系统的承诺，库列巴强调，美方此举“为其他国家做同样的事情打开了大门”。虽然库列巴没有提到具体的时间框架，但他透露称，美国将在6个月内交付该防空系统，对乌军人员的培训工作在外国进行。

周一，乌克兰呼吁联合国会员国剥夺俄罗斯作为安理会常任理事国的地位，并将其排除在这个世界机构之外。库列巴说，他们早就“准备好了这一步骤，以揭穿欺诈行为并剥夺俄罗斯的地位”。

库列巴强调，苏联解体后，俄罗斯从未通过法律程序获得联合国会员国资格并取代苏联在安理会的常任理事国位置。他表示：“这是一场艰苦斗争的开始，但我们会战斗，因为没有什么是不可能的。”

乌克兰外交部26日发表的声明说：“乌克兰呼吁联合国会员国就俄罗斯联邦在联合国存在的合法性问题上恢复适用《联合国宪章》，剥夺俄罗斯联邦作为联合国安理会常任理事国的地位，并将其排除在整个联合国之外。”

该声明称，从“国际法的角度”来看，俄罗斯在联合国的会员地位和在联合国安理会的常任理事国地位问题仍然是“未解决的”。

该声明称，“俄罗斯联邦绕过《联合国宪章》规定的程序，接管了联合国安理会常任理事国的席位。这是在31年前12月24日俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国总统叶利钦给联合国秘书长的一封普通信件的基础上发生的”。

声明还提到了《联合国宪章》第四条，其中规定“凡其他爱好和平之国家，接受本宪章所载之义务，经本组织认为确能并愿意履行该项义务者，得为联合国会员国；准许上述国家为联合国会员国，将由大会经安全理事会之推荐以决议行之。”

该声明称，“俄罗斯联邦从未经过法律程序被接纳为会员，因此，非法占据了苏联在联合国安理会的席位。从法律和政治的角度来看，只能有一个结论。俄罗斯是苏联在联合国安理会席位的篡夺者”。

该声明还争辩说，俄罗斯没有达到加入联合国的主要标准，其中指出，联合国的成员资格向“爱好和平”的国家开放。“俄罗斯联邦的行动违背了‘爱好和平’国家的概念。它在联合国的30年非法存在的特点是战争和夺取其他国家的领土，强行改变国际公认的边界，并试图满足其侵略和新帝国的野心，”声明补充称。

乌方表示：“我们认为，在联合国会员平等原则的指导下，俄罗斯联邦应该像其他国家一样，遵循同样的国际法律途径加入本组织。同时，只有在俄罗斯联邦符合联合国会员国标准的情况下，才能考虑其在未来重返联合国的问题。遵守《联合国宪章》规定的程序将恢复每个成员国在联合国大会上投票决定是否接纳俄罗斯联邦加入联合国的权利——这是他们31年前被剥夺的法定权利。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅