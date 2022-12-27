法新社选出2022代表字词单 “白纸运动”上榜

2022年11月27日，抗议者在北京游行示威时举着白纸，喊着口号。在一个一切都被严密监控和审查的社会，白纸是对人民不被允许说话的无声抗议。在中国“白纸运动”期间，一个叫“李老师不是你老师”的推特账号成为外界了解信息的重要渠道之一。

从乌克兰战争到各种致命天然灾害，2022年可谓多灾多难。法新社在年终盘点即将过去一年发生的大事，并选出几个字词，来定义这不平静的一年。

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与中国直接相关的是“白纸运动”。法新社指出，白纸运动爆发于中国，起先是抗议COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，此后扩大为要求更广泛言论自由和政治权利的政治示威活动，并演变为中国当局自1989年六四事件以来的最大挑战。这个示威浪潮被称为「白纸运动」，因为示威者高举一张A4大小的白纸，象证缺乏言论自由，白纸“代表了想说但不能说的一切”。

其他的几个2022关键字主要还有：

●核战末日

乌克兰战争爆发后，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）不断升高威吓，数十年来全世界首度面临核战爆发威胁。美国总统拜登10月警告，“自美国前总统甘迺迪时代和1962年古巴导弹危机以来，世界就没再面临发生核战末日（Armageddon）的可能性”。专家也警告，当前是他们有记忆以来最危险的情势，除俄罗斯外，朝鲜的核威慑也来到新高，甚至可能自2017年以来首次进行核试验。

●伦敦桥垮了！

9月8日晚间6时30分，白金汉宫（Buckingham Palace）宣布英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）驾崩，享耆寿96岁。英国史上在位时间最长的君主宣告谢幕，令全世界震惊。英国举国进入10天哀悼期，举行精心编排的葬礼，并执行代号「伦敦桥」（London Bridge）的行动计划，钜细靡遗模拟可能情况及应变措施。计划精准度以分钟计算，还规定英国广播公司（BBC）的新闻播报员应配戴黑色领带。

●损失与损害

在埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）参加联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）的世界领导人与协商人员致力打击气候变迁。在这场被认为规划不良的吵杂会议中，与会方同意设立“损失与损害”（Loss and Damage）专款，以支付弱势国家在气候变迁影响下的损失。这次会议虽被讚为具有历史意义，许多人却对会议缺乏野心且没有设下更多减碳目标表示不满。

●女性！生命！自由！

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾，遭宗教警察羁押后于9月16日死亡，引发伊朗示威浪潮。抗议者高喊“女性！生命！自由！”口号，还烧毁最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的海报。女性未戴头巾现身公共场合，在这波浪潮之前极为罕见。这场示威至今已延烧3个月，对掌权43年的伊朗当局构成重大挑战。

●推特认证

在社群媒体推特（Twitter）上，蓝勾勾（其实是蓝色背景上的白勾勾）符号代表通过身分认证的用户，如今却成为亿万富豪马斯克（Elon Musk）以440亿美元收购推特后，搅起一池浑水的象征符号。马斯克成为推特老版后宣布，任何人想要拿到蓝勾勾，必须每月支付8美元，数小时后又取消计划。此外，推特有数千员工遭到解雇、广告商纷纷出走，「言论自由」问题屡次引发争议，现在这个社群媒体的命运依旧悬而未决。

●罗诉韦德案

保守派把持的美国最高法院6月推翻1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）保障堕胎权的历史性裁决，结束近50年来针对堕胎的宪法保障，并把规范堕胎的权力还给各州政府。华盛顿和全美多州立即爆发抗议，显现这个议题在美国依旧高度意见分歧。这也成为美国期中选举关键议题，力挺堕胎权的多名候选人最终赢得选战。

●罐头番茄汁

环保抗议人士为让各界关注化石燃料引发气候变迁，10月在伦敦国家美术馆（National Gallery）用番茄汁泼洒梵高（Vincent van Gogh）作品 向日葵（Sunflowers），随后更策画一系列类似行动，包括用马铃薯泥泼洒莫内（Claude Monet）名画，以及把手粘在安迪．沃荷（Andy Warhol）、西班牙浪漫主义画派大师哥雅（Francisco Goya）、荷兰巨匠韦梅尔（Johannes Vermeer）等人的画作上。对某些人来说，这些抗议人士是让世界关注气候危机的英雄；但对其他人而言，这些行动不仅适得其反，且变得太过常见，反而失去抗议力道。

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