俄罗斯反击 停售石油给对其实施价格上限的国家

俄罗斯/石油

俄罗斯周二（12月27）禁止向对其销售价格设置上限的国家出售石油和石油产品，此举可能带给全球能源市场带来更多不确定性。

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本月较早前，七国集团、澳大利亚及欧盟等西方国家达成协议，对俄出口石油设定价格上限，从12月5日开始生效。价格上限规定各国购买俄罗斯出口石油的价格不超过每桶60美元。一旦超过限价，限价令签署国将停止对俄罗斯提供包括海运保险和金融在内的航运基本服务。

现在，俄罗斯表示，不会再向任何实施价格上限的国家和企业出售其石油和石油产品。

华尔街日报就此指出，克里姆林宫此举是为了破坏美国及其盟友的一项计划，即禁止为俄罗斯原油提供运输、融资或为海上运输的俄罗斯原油提供保险，除非这些原油的售价不超过每桶60美元，这是针对俄罗斯入侵邻国乌克兰而实施的制裁。

据俄罗斯总统普京 27 日签署的一项法令称，在2月1日至7月1日期间，将禁止“直接或间接规定使用价格上限机制”的合同项下的出口。该法令说，如果普京愿意，他可以为向遵循价格上限的国家出售石油提供豁免。

华尔街日报说，克里姆林宫如何看待石油合同，以及提供豁免的范围有多大，将决定其是否会对全球市场造成重大破坏。俄罗斯的许多原油出口现在以远低于60美元上限的市场价格出售，主要销往印度、中国和土耳其等尚未同意加入西方制裁的国家。

针对俄罗斯油价设置上限的办法，最初是七国集团在9月份提出的，以便阻止莫斯科用石油利润资助对乌克兰的战争。

虽然在俄罗斯入侵乌克兰后，西方对俄出口石油的需求下降，但是由于油价上升以及印度、中国等地的需求上升，俄罗斯的石油利润仍处高位。而且，中国和印度也成为了俄罗斯石油的最大进口国。

另外，本月较早前，乌克兰总统泽连斯基认为，油价上限是一个“虚弱”的办法，不够“严厉”，难以打击俄罗斯经济。

同在27日，俄罗斯财长西卢安诺夫（Anton Siluanov）表示，随着油价上限压缩出口利润，俄罗斯在2023年的预算赤字可能会高于预期的2%。

石油成交价目前约在每桶80美元左右，远低于3月和6月高峰时的每桶120美元以上。

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