泽连斯基：明年对乌克兰至关重要，了解国防部门必须展示什么成果

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乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)在周二晚的例行视频讲话中表示，明年对乌克兰来说至关重要， “因此，我们了解整个国防和安全部门必须展示什么成果”。

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泽连斯基在讲话中说，“我今天召开了一次工作人员会议—今年已经是第44次了。主题很明确：首先是巴赫穆特、克里米纳和整个顿巴斯。敌人在东部方向可能的行动和我们的行动。我们听取了指挥官们的意见，决定了近期的步骤。我们继续为明年的乌克兰国防和安全部队做准备。这一定是至关重要的一年。我们了解冬季的风险，我们了解春季要做的事情，因此我们了解整个国防和安全部门必须展示什么成果。弹药供应和军事装备维修问题被单独讨论。”

泽连斯基提到，“我今天与意大利总理通话。我对已经提供的支持和新的支持表示感谢。梅洛尼夫人（Giorgia Meloni）说，目前正在考虑乌克兰的防空问题，我们已经协调了我们的步骤。我相信，意大利的支持将使我们能够加强对乌克兰天空的防御。当然，我们也讨论了我们未来几个月的外交计划。还有冬季的威胁，我相信我们将共同克服这些威胁。”

泽连斯基介绍称，“我今天就银行系统的工作以及我们与国际货币基金组织的合作举行了一次会议。我们必须在来年为乌克兰人提供更多的机会，并保证我们银行和金融系统的实力。我还与世界上最大的投资基金贝莱德集团的负责人进行了交谈。我再次得到确认，发达国家的企业相信我们的胜利，并准备投资于我们的重建。该公司的专家已经在帮助乌克兰建立重建国家的基金。我们已经在准备参加达沃斯的世界经济论坛。在那里将介绍乌克兰的立场和前景。”

泽连斯基表示，“总的来说，从政治角度来看，本周对乌克兰来说是重要的。我们正在进入下一年，必须保持对我们国家目标的共同理解。当然，这就是把我们的土地从敌人手中解放出来，以及恢复乌克兰，让我们的人民重返家园，让我们的国家与主要伙伴进一步和睦相处，为乌克兰在世界上打开新的机会——这些都是近期的任务”。

泽连斯基补充说，“不仅是国家的任务，也是我们每一个人的任务。不久，我将在提交给最高拉达的关于乌克兰国内外形势的年度报告中提出我对执行这些任务的看法。我希望这个信息不是一个报告，而是我们关于未来一年的对话。”

另据塔斯社周二报导，俄罗斯第一副总理别洛乌索夫（Andrey Belousov）在俄罗斯24电视台的直播中说，从财政和赤字预算的角度来看，明年对俄罗斯来说将是相当具有挑战性的一年。

别洛乌索夫说，“在财政方面，明年对我们来说将是相当艰难的。也就是说，我们制定了明年的赤字预算；我们了解借贷的数额。所有这些都是与俄罗斯银行达成的，这项任务，这个金融框架——它存在，而且（它）以一种相当严格的形式存在。这种僵化的格式预计会对支出和项目进行严格的优先排序”。他补充说：“经济发展部最近完成了这项工作，将GDP增量增长率分配到各主要项目中”。

据俄新社报导，别洛乌索夫说，“我们相信，在2023年，如果没有任何其他事情发生，自然会比2022年好过得多，我们还没有看到任何严重的问题”。对明年俄罗斯GDP动态做出评估，别洛乌索夫表示：“自然，明年我们的GDP降幅达不到3%，我们现在预测的降幅大约是1%，略低一些。”

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