乌总统顾问：俄罗斯周四对乌克兰发射了逾120枚导弹

俄罗斯/乌克兰/国际

据乌克兰军方介绍，乌克兰12月29日在全国多地遭到了“大规模”俄罗斯导弹袭击，包括首都基辅遇袭。乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）在推特上指出，“29.12.22. ‘邪恶的俄罗斯世界’在乌克兰上空发射了120多枚导弹，以摧毁关键基础设施并大规模杀害平民”。

广告 继续浏览后续

周四上午，乌克兰各地响起了空袭警报，官员们报告说基辅、哈尔科夫、尼古拉耶夫、日托米尔和波尔塔瓦等城市遭到导弹袭击，防空系统被启动。乌克兰空军在社交媒体上说：“在自爆无人机夜袭之后，敌人正从各个方向用战略军机和舰艇的空中和海上巡航导弹攻击乌克兰。”

乌克兰国防部周四在推特上发表声明说：“俄罗斯恐怖分子一直在为今年的最后几天保存自全面入侵开始以来最大规模的导弹攻击之一。他们梦想乌克兰人将在黑暗和寒冷中庆祝新年。但他们无法打败乌克兰人民”。

基辅市长克利钦科（Vitali Klitschko）表示，在俄罗斯针对民用基础设施的新一轮导弹袭击中，乌克兰防空部队在基辅上空拦截了15枚导弹。他稍早时说，在周四对基辅的袭击中，至少造成三人受伤， 包括一名14岁的儿童受伤，有两人从受损的房屋中被拉出。据基辅市军事管理部门介绍，当地的房屋、一个工业设施和一个游乐场在袭击中被损坏。

乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Valeriy Zaluzhnyi）称，根据初步数据，周四射向乌克兰的大部分巡航导弹被拦截，乌军击落了69枚中的54枚。他在社交媒体电报频道上写道，“敌人不断对和平的乌克兰公民采用其导弹恐怖手段。根据初步数据，总共发射了69枚导弹。54枚敌方巡航导弹被乌克兰武装部队的资产击落。”

乌克兰东北部的哈尔科夫地区及其主要的哈尔科夫市“受到敌人火箭弹的攻击”，该地区的军事负责人在电报频道上说。此外，西部城市利沃夫市长萨多维（Andriy Sadovyi）说，该市90%的地方供电中断，他还警告说，由于俄罗斯周四的袭击，供水会中断。克利钦科指出，“在俄罗斯的攻击之后，首都40%的消费者没有电。”

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）通过推特谴责称，“毫无意义的野蛮行为。这是看到俄罗斯在新年前向乌克兰的和平城市进行另一次导弹射击时想到的唯一词语。在这种大规模战争罪行面前，不可能有‘中立’。假装‘中立’就等于站在俄罗斯一边。”

波多利亚克讽刺道，“我们正在等待‘维和人员’关于‘和平解决’、‘对俄罗斯联邦的安全保障’和不允许挑衅的进一步建议。”

莫斯科方面，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四表示，莫斯科不会在乌克兰总统泽连斯基提出的10项“和平方案”的基础上与乌方进行谈判。拉夫罗夫告诉俄新社称，“显而易见，基辅并未准备好对话。提出各种想法和‘和平方案’的泽连斯基，幻想着在西方的帮助下，让我们的军队撤出顿巴斯、克里米亚、扎波罗热和赫尔松，让俄罗斯支付赔款，出席‘国际法庭并认罪’等等。当然，在这种条件下，我们不会与任何人对话。”

11月15日，泽连斯基在向二十国集团巴厘岛峰会的视频讲话中提出了乌克兰的“和平方案”。他列出了乌方的10项提议：1、确保核与辐射安全；2、确保粮食安全；3、确保能源安全；4、释放所有被俘人员，让被驱逐者回家；5、落实《联合国宪章》并恢复乌克兰领土完整和世界秩序；6、俄罗斯军队撤离并停止敌对行动；7、重建正义；8、反对生态灭绝；9、防止事态升级；10、最后确认战争结束。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅