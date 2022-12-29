克宫：俄中领导人将于周五举行视频会谈

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俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12月29日向媒体表示，俄总统普京和中国国家主席习近平将于30日以视频会议的形式举行会谈，讨论双边关系和地区问题。佩斯科夫说，最开始的交谈将是公开的，接下来的交谈将以闭门会谈方式继续进行。

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据塔斯社报导，佩斯科夫周四告诉记者说，“是的，我们正在准备普京总统和习主席之间的沟通，这将于明天上午在莫斯科举行。它将以视频会议的形式进行，两国元首之间有一条封闭的通信线路。一开始交换欢迎辞将是公开的，然后谈话将继续私下进行，因为技术和特殊通信允许这样做。”

佩斯科夫指出，会谈“首先将谈论俄中双边关系。你们知道贸易量正在飞速增长。不过当然，就最尖锐的地区问题交换意见也将非常重要，有那些离我们、离俄罗斯更近的问题，还有那些离中国更近的问题。本着真正战略伙伴关系的精神，我们的领导人将讨论这些问题。”

据俄新社报导，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在上周访华时向中方转交了普京的亲署信，其中普京指出两国之间的对话和合作达到了前所未有的水平，并表示对两国关系的发展充满信心。

佩斯科夫后来在回答媒体提问时表示，该信函内容“涉及双边关系，也涉及国际形势和俄中高级战略协作伙伴关系”。

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