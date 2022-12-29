日本一日内修订限制 港澳航班若无旅客曾到华　可用福冈等七个机场

日本/新冠疫情

日本修订对香港和澳门使用当地机场的限制，由明(30日)天起，由港澳出发的直航航班，若没有旅客在过去七天曾经到过中国内地，可使用北海道札幌的新千岁丶九州福冈，以及冲绳那霸等三个机场，令港澳航班可用的机场增至七个，亦令现时香港直航日本的航班全部都有机场降落。

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为防止中国突然开关而令疫情扩散，日本民航局前天决定，明天起，来自中国丶香港和澳门三地的载客航班，只能使用东京羽田丶千叶成田丶大阪关西和名古屋中部四个国际机场，但回程航班不受影响，仍可由日本各个机场载客飞返中港澳。另外，中港澳的航空公司亦不准增加前往日本的航班。

香港政府经了解後指出，由本周五至明年1月底，本地航空公司受影响的离港航班接近250班，约6万名乘客受影响。当中，约有4000人是来自150个旅行团的旅客。港府昨天指出，日方有关决定过於仓卒，已联系日本驻港总领事馆人员表达强烈关注和去信日本政府，要求日方撤回有关决定。日本在一天内作出修订。

因应日本当局今天的最新安排，香港旗舰的国泰航空公司表示，可继续运作前往日本所有航点的航班，但由於不能增加航班，现时每星期只能提供 65班航班前往日本，比原来计划减少两成。

在新修订下，由明日至另行通告为止，国泰将会取消前往名古屋和福冈的航班，前往札幌的航班就会由每星期7班减至5班，此外，前往东京成田机场和大阪的包机亦会取消。至於由日本来港的航班，明日至下月8日，国泰会继续营运已规划的航班，协助在日港人返港；而由下月9日起，就会减少航班，而名古屋回港的航班则会取消。受影响的顾客当中，部分会转乘其他航班，但往来福冈的乘客则未能安排，将获全额退款。

国泰指出，新安排下，乘客将要在登机前签署申报表，申明过去7日未到过中国，如果未能符合条件，乘客可选择退款或重新预订航班。

由於正值旅游旺季，相关决定使不少未成行的旅客改变心意，香港旅游业议会总干事杨淑芬指出，单是昨日已有三成日本团受影响，若日本不改变措施，估计大多数拟於农历新年出游日本的旅客会取消行程，对刚复苏的旅游业打击很大，更担心其他地方会跟随日本的做法，动摇港人外游的信心。

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