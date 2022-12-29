美国加紧多方面努力，阻止伊朗生产和对俄提供无人机

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据《纽约时报》12月28日报导，美国拜登政府已经展开了一项广泛的努力，以阻止伊朗生产并向俄罗斯提供无人机用于对乌入侵战争的能力，这一努力与美方长达一年的试图切断德黑兰获得核技术的计划相呼应。

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在美国、欧洲和中东的采访中，一系列情报、军事和国家安全官员描述了一个不断扩大的美国计划，其目的是扼杀伊朗制造无人机的能力，使俄罗斯更难使用攻击性无人机。而如果所有其他方法都失败，美方还致力于为乌克兰人提供必要的防空措施，以便将它们从空中击落。

报导指，美方这一努力所涉及的广度在最近几周变得更加清晰。在对被拦截的无人机残骸进行检查后发现，这些无人机里塞满了美国制造的技术，因此，拜登政府加快了剥夺伊朗制造出售给俄罗斯的无人机所需要的西方部件的行动。

据悉，美国部队还在帮助乌军确定俄方准备发射无人机的地点，尽管这是一项艰巨的任务，因为俄罗斯人正在将无人机发射地四处转移。美方还在急于引进新技术，旨在对接近的无人机群发出预警，以提高乌方人员用枪支和导弹击落它们的机会。

拜登政府加紧阻止伊朗对俄罗斯提供无人机的努力是在战争的一个重要时刻，正如乌方正在使用自己的无人机深入打击俄罗斯本土，包括本周对俄军的一些战略轰炸机所在机场的袭击。与此同时，美英官员警告说，伊朗可能即将向俄罗斯提供导弹，以帮助缓解俄方在这方面的严重短缺。

报导称，整个西方联盟的官员说，他们确信，伊朗和俄罗斯都被美国主导的制裁所孤立，正在建立一个新的“便利联盟”。一位高级军事官员说，在今年夏天伊朗同意向俄罗斯人提供无人机后，这种伙伴关系迅速加深，“帮助普京脱离困境”。

拜登政府在放弃了恢复2015年达成的伊朗核协议后，每隔几周就会增加新的制裁。在阻止无人机袭击的努力中，拜登的助手们也在与以色列进行接触。

在一份声明中，美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）承认针对伊朗无人机项目的广泛行动的范围。她说：“我们正在研究如何通过制裁、出口管制以及与那些零件被用于生产的私营公司沟通，来针对伊朗的无人驾驶飞机生产”。她补充说：“我们正在评估我们在出口控制方面可以采取的进一步措施，以限制伊朗获得无人机使用的技术。”

报导提及，伊朗似乎在用货机向俄方运送无人机，通常是在几乎没有机会拦截它们的航线飞行。这意味着试图在地面上攻击它们，也不是一件容易的事。

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