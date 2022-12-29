美英法德等12国呼吁塔利班撤销禁止妇女在非政府组织工作禁令

阿富汗/国际/妇女

美国、英国、法国、德国等12个国家的外交部长和欧盟外交与安全政策高级代表12月28日发表联合声明，对塔利班“鲁莽和危险的命令”，禁止女性在阿富汗国内和外国非政府组织工作表示“严重关切”，并指他们与联合国一道敦促塔利班当局立即撤销该决定。此外，联合国及多家国际非政府组织当天发表的一份声明指出，在阿富汗的一些“时间关键”的援助项目已经因缺乏女性员工而暂停。

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此前，联合国安理会27日发表声明，对阿富汗塔利班近期针对女性采取的政策与做法表达严重关切，并敦促其迅速予以撤销。安理会成员对有关阿富汗塔利班暂停妇女和女孩进入大学的报道深感不安，同时重申对女孩被中止接受六年级以上中学教育的做法深表担忧。安理会成员呼吁让妇女和女孩充分、平等且有意义地参与到阿富汗社会当中，并敦促塔利班重新开放学校，迅速撤销不断侵蚀女性人权和基本自由的政策与做法。

声明同样指出，对于塔利班禁止非政府组织和国际组织的女性员工开展工作的报道，安理会成员进一步表达关切，并认为这将直接严重影响到在阿富汗进行的人道主义行动，包括联合国的人道主义行动在内，同时还会殃及援助和卫生工作的实施。15个联合国会员国表示，这些限制违背了塔利班对阿富汗人民所作的承诺以及国际社会的期望。

12月24日，塔利班当局颁布了一项政令，禁止妇女在非政府组织工作。此前，塔利班已经下令暂停女性的大学教育和女孩的中学教育，直到他们所谓的进一步通知为止。澳大利亚、加拿大、丹麦、法国、德国、意大利、日本、挪威、瑞士、荷兰、英国和美国的外交部长以及欧盟高级代表周三通过声明表示，“严重关切塔利班禁止国内和国际非政府组织的女性雇员进入工作场所的鲁莽而危险的命令，使数百万依赖人道主义援助生存的阿富汗人面临危险。我们呼吁塔利班紧急撤销这一决定”。

12国外长和欧盟高级代表强调，“妇女是人道主义和基本需求行动的绝对核心。除非她们参与到阿富汗的援助交付中，否则非政府组织将无法接触到该国最脆弱的人群，提供食物、药品、过冬以及他们生活所需的其他物资和服务。这也会影响到国际组织提供的人道主义援助，因为国际组织利用非政府组织来提供这些物资和服务。”

声明指出，“塔利班继续表现出他们对阿富汗人民，特别是妇女和女孩的权利、自由和福利的蔑视，以及他们对与国际社会的正常关系不感兴趣。”

12国外长和欧盟高级代表表示，“我们支持阿富汗人民要求女孩和妇女返回工作岗位、学校和大学，并要求妇女继续在人道主义和基本需求援助的提供方面发挥重要作用，我们敦促塔利班尊重阿富汗妇女和女孩的政治、经济、社会和文化权利。为此，我们与联合国保持密切联系，他们也代表所有国际捐助者敦促塔利班立即撤销这一决定。这将避免任何干扰，使国际和国内非政府组织的所有人道主义行动得以继续。”

联合国及多家非政府组织周三发表的一份联合声明中指出，在阿富汗的一些“时间关键”的援助项目已经暂停，并警告说，由于塔利班当局禁止女性援助人员工作，许多其他活动也可能需要暂停。

这些机构强调，“禁止妇女从事人道主义工作对所有阿富汗人都会产生直接的生命威胁。由于缺乏女性工作人员，一些时间紧迫的项目已经不得不暂时停止。此时，阿富汗有2800多万人，包括数百万妇女和儿童，需要援助才能生存，因为该国正在努力应对饥荒状况、经济衰退、根深蒂固的贫困和残酷的冬天的风险。”

阿富汗“机构间常设委员会”的声明表示，“我们敦促事实上的当局重新考虑并撤销这项指令，以及所有禁止妇女进入学校、大学和公共生活的指令。任何国家都不能将其一半的人口排除在对社会的贡献之外”。该委员会由共20家联合国机构、政府间机构和非政府组织的负责人组成。

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