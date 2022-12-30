为迎接中国游客 泰国打算向入境者低价提供疫苗

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泰国正为大批中国游客的到来做准备，据《泰国国民报》（Nation Thailand）12月30日报道，泰国旅游和体育部与该国卫生部正考虑为即将抵达泰国的外国人提供低价接种冠状病毒（Covid-19）疫苗服务。

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泰国旅游和体育部长皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）周五12月30日表示，这项低价接种疫苗加强针的"服务"将提供给来自任何国家的游客，费用可能在每人500-800泰铢之间（约100-160元人民币）。

该消息说，这是为了应对可能涌入的中国游客，因为中国将从1月8日起取消对游客的强制检疫要求。

在北京放宽检疫（清零）的规定后，中国公民将可以自由出国，也可以在出国后更容易回国。

然而，在放宽检疫规定后，据说中国的冠状病毒（Covid-19）病例数量正在上升，这个情况引起许多中国旅行者喜欢光顾的国家的担忧。

皮帕部长说，他将与泰国公共卫生部长Anutin Charnvirakul和交通部长Saksayam Chidchob会面，讨论为明年可能出现的外国游客激增做准备的计划。这三位部长都来自布吉泰党（Bhumjaithai）。

泰国旅游部早些时候曾表示，它预计在明年1月底的中国农历新年期间将有大约50万名中国游客前往泰国。

在中国放宽旅游限制后，泰国旅游部门将2023年的外国游客预测从2000万调整到2500万，其中的500万被预测是中国公民。

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