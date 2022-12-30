北约秘书长：对乌克兰的军事支持是通往和平的最快途径

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在德新社周五发表的对他的专访中，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）呼吁，北约成员国向乌克兰提供更多的军事援助。斯托尔滕贝格表示，“我呼吁盟国做得更多。确保乌克兰战胜和普京不获胜符合我们所有国家的安全利益”。

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斯托尔滕贝格在采访中回忆说，2月24日当俄罗斯展开入侵行动时，“那是一个非常短暂的夜晚。当我上床睡觉时，我知道他们要入侵，所以我认为能有几个小时的睡眠是件好事。但没过几个小时，我就接到我的幕僚长的电话，确认入侵已经开始。”

斯托尔滕贝格说，第二天一早，“我立即谴责了这场鲁莽的侵略战争，但更重要的是，我一大早就在北约这里召开了北大西洋理事会的会议。在那里，我们启动了北约的防御计划，并开始向联盟的东部地区部署额外的部队——以防止战争的升级。总部这里的每个人都清楚地知道要做什么。我们准备得很充分，因为这是一场早就预料到的入侵。美国总统乔·拜登、我和许多其他人几个月来一直在警告这次入侵。”

就记者提问尽然知道，为什么未能阻止俄罗斯的入侵，斯托尔滕贝格回答说：“我们做了认真的尝试来劝阻俄罗斯实施这些计划。就在最近的1月份，我们在北约-俄罗斯理事会进行了最后一次外交尝试，以说服俄罗斯改变计划。这次会议是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京致函北约的后续行动，提出了具体要求。我们回应了我们的建议，并试图让政治进程继续下去。”

斯托尔滕贝格补充说，“我记得，俄罗斯人告诉我们，他们没有入侵乌克兰的计划。我们知道，情况恰恰相反。但是，在（入侵）计划实施之前，在坦克滚动、部队行进和投掷炸弹之前，计划是可以改变的。我们相信外交手段，直到最后，但普京总统对和平解决没有兴趣。”

就记者提问他当时是否预料到乌克兰人能够在接下来如此长的时间内顽强自卫的问题，斯托尔滕贝格坦言，“当然，我们是不确定的。但我们知道，现在的乌克兰人比2014年战争开始时的能力要强得多”。

斯托尔滕贝格指出，“自那时起，北约组织和北约盟国，特别是美国、加拿大和英国，已经向乌克兰提供了大量的军事支持，包括训练和装备。这促使乌克兰武装部队在2022年2月比2014年时规模大得多，装备好得多，训练好得多，领导好得多。这也解释了为什么他们能够比八年前更好地保护自己。”

记者在采访中问道，“如果事实证明，攻击俄罗斯的军事目标是迫使俄罗斯投降的唯一途径——您会主张北约国家向乌克兰提供有效打击俄罗斯军事目标的能力吗？”

斯托尔滕贝格回答说，“这听起来可能是一个悖论，但对乌克兰的军事支持是通往和平的最快途径。我们知道，大多数战争都是在谈判桌上结束的，可能这场战争也是如此——但我们知道，乌克兰在这些谈判中能取得什么成果，与军事形势密不可分。”

斯托尔滕贝格表示，“因此，如果你想通过谈判达成和平解决方案，确保乌克兰作为一个独立的民主国家取得胜利，实现这一目标的最佳方式是向乌克兰提供军事支持。这是说服普京总统的方法，他将不会实现控制乌克兰的目标”。他举例说，“北约盟国已经向乌克兰提供了远程武器系统，例如，海马斯火箭发射器和远程火炮。还提供了无人机和装甲车。”

斯托尔滕贝格提及，北约盟国正在就向乌克兰提供中程导弹进行商议。而就对于德国来说，对乌克兰提供主战坦克是否是其纯粹国内政策的提问，斯托尔滕贝格表示，“我们在北约就这些问题以及在美国领导的拉姆施泰因模式中进行了良好的磋商。当然，我呼吁盟友做得更多。确保乌克兰战胜和普京不获胜符合我们所有国家的安全利益。但这不仅仅是提供更多的武器系统。也许更重要的是，为已经到位的系统提供足够的弹药。对弹药和备件的需求是巨大的。”

斯托尔滕贝格还提及，“没有迹象表明普京总统改变了他这场战争的总体目标。这是为了控制乌克兰。他们已经动员了许多新的部队。他们（俄军）中的许多人现在已经接受了训练。他们已经表现出愿意忍受痛苦的损失，他们正在转向其他专制政权，包括伊朗，以获得更多弹药和更多武器。”

斯托尔滕贝格强调：“这还没有结束。战争是不可预测的，但我们必须做好长期的准备，也要为俄罗斯新的攻势做好准备。我们不应该低估俄罗斯。”

德国总理朔尔茨最近表示，如果克里姆林宫结束乌克兰战争，德国和俄罗斯之间的经济合作就有可能再次出现。对此，斯托尔滕贝格评价说，“没有什么会和以前一样。战争的结束并不意味着完全恢复正常。未来与俄罗斯会有什么样的关系，将取决于俄罗斯的行为”。

斯托尔滕贝格补充说：“我认为，很难想象我们最终会再次如此依赖能源等关键战略商品。因为对俄罗斯的依赖已经创造了攻击点，俄罗斯现在正试图利用这些攻击点来阻止我们支持乌克兰。对天然气的依赖已经使我们变得脆弱。”

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