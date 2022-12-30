台积电建厂，美国亚利桑那州凤凰城将形成新的华人区

台积电/美国

台湾芯片企业台积电对美国亚利桑那州凤凰城（Phoenix）高达400亿美元的投资，受到美台两地华人的高度关注，许多华人正准备前往凤凰城生活、经商或投资，凤凰城不久将诞生一个新的华人区。

广告 继续浏览后续

美国中文报纸《世界日报》报道说：在台积电进驻后，咨询凤凰城地产的华人日渐增多。房地产经纪人谢先生表示，越来越多台积电的下游厂商进驻凤凰城，有很多人找他帮忙租房买房，能明显感觉到当地华人和华商逐渐增加，连珍珠奶茶都开进来了。

谢先生认为，凤凰城不久后定会形成“台湾村”或“华人区”，预测该华人区会形成于台积电亚利桑那厂的南边。台资的大华超市和85℃面包店，许多美味的中餐厅和奶茶店都开在这个地区。

有华商表示，最初选择搬来凤凰城是因为难以承受加州高昂的物价，现在则是因为台积电在当地建厂，机会变多了，可以不断发展面向华人客户的生意。有居住在加州的华人投资者表示，当下是在凤凰城投资商铺的好时机，连自己远在中国的朋友也都询问相关事宜。

《世界日报》报道说：对于考虑在凤凰城生活或投资的华人来说，另一个好消息是政府的支持。凤凰城市长葛莉格（Kate Gallego）表示，会全方位支持台积电的进驻，首先发展华语教育和医疗。葛莉格透露，已经有和半导体行业不直接相关的华企在考虑进驻凤凰城，比如生物科技企业。她很开心看到各种类型的华人投资涌进凤凰城，也会引领各政府部门尽力支持华人企。

另据英国广播公司（BBC）报道：台积电在美国亚利桑那州凤凰城设厂，外派数百名高阶工程师到当地，有台媒形容为这是“台湾半导体史上最大的人才迁移”。 台湾经济部长王美花向立法院透露，台积电赴美工程师人数约在500左右。台积电在台湾的工程师总数5万，虽然赴美者占台积电员工总数比例并不高，但从11月初开始，他们拖家带口乘坐包机离台赴美的画面，已经成为台湾社会热议的话题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅