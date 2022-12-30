柬埔寨赌场酒店火灾 至少26人死亡

柬埔寨/赌场/火灾

柬埔寨周五对发生火灾的赌场酒店恢复了大规模搜救行动。在星期三-四夜晚发生火灾时，该赌场酒店内有上千人。

广告 继续浏览后续

据法新社12月30日发自柬埔寨波贝市（Poipet）的报道说，至少有26人在这个赌场酒店的火灾中丧生。

柬埔寨首相洪森在柬埔寨南部的贡布（Kampot）说：“这是发生在年末节日期间的一场悲剧”。

据赌场酒店所在省份班迭棉吉省（Banteay Mean Chey）的代表赛克-索霍姆（Sek Sokhom）告诉法新社，自周四以来，死亡人数一直在上升，现在是26人，包括21名泰国公民。他补充说，大约有100人受伤。

发生火灾的赌场是位于柬埔寨西部波贝市的“大钻石城”（Grand Diamond City），在周三到周四夜晚发生火灾时，有1000多名顾客和大约500名员工正在“大钻石城”内。

塞克-索霍姆周五晚上说，现在搜寻行动已经结束。他补充说：“凡是我们认为会有遇害者的地方，搜救人员都找过了”。

今天周五拂晓，数百名柬埔寨和泰国的救援人员被动员起来，在这一宏伟的建筑群中筛查，有部分外墙被火焰熏黑，他们主要检查前一天因烟雾而无法进入的某些区域。

班迭明哲省长的新闻发布会定于星期六上午举行。

不太安全

据火灾发生时拍摄的录像显示，人们蜷缩在阳台或窗台上，以躲避数米高的火焰。一名泰国救援人员告诉法新社，由于赌场酒店内有地毯，火势蔓延迅速。

这个赌场酒店的泰国雇员努恩（Nueng）告诉法新社，他在等待父亲的消息，他父亲来玩，被大火困在里面。他说，"我给他打电话，他没有回答，我失去了希望。"现在我只想找到他的遗体。他还说，"从一开始我就感觉这个地方的安全状况并不好。

在泰国方面，悲痛欲绝的家庭前往一个停车场的临时接待中心询问情况。

基拉蒂-凯瓦特（Keerati Keawwat）说，她23岁的儿子"被困在里面了"。她说，"我不能吃，只睡了一个小时，很难过。

柬埔寨当局尚未说明火灾的原因。

西部野氛围

大钻石城赌场酒店距离边境口岸约200米，位于泰国首都曼谷和柬埔寨旅游胜地暹粒之间的繁忙道路上，暹粒因附近的古迹吴哥窟而闻名。

柬埔寨是亚洲最贫穷的国家之一，其公民被法律禁止在赌场赌博。

但在边境城镇，如波贝，出现了许多为外国人开设的赌场，那里的客户主要是泰国人，而赌场在泰国被正式禁止。

柬埔寨活动家维拉克-乌（Virak Ou）说："在这些黑社会场所，一些活动玩弄合法的界限，有一种野蛮西部气氛。

他还说：争吵起来就是"金钱和武器说了算"，损害了“对雇员的保护和安全规则”。

在边境工作的泰国嘟嘟车司机提提农-通京（Thitinun Thongging）说："都失控了"，“我从不允许我的孩子在那里工作”。

法新社说，最近几个月，东南亚发生了几起致命的火灾，这些夜总会经常被怀疑不符合基本安全标准。

8月，泰国芭堤雅附近的一家夜总会发生火灾，造成26人死亡。一个月后，越南胡志明市郊区的一家卡拉OK酒吧发生火灾，32人死亡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅