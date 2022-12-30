球王贝利去世：巴西国丧三天 基督巨像被点亮

巴西/贝利

在巴西圣保罗，贝利的形象被投射在一栋建筑上2022年12月29日

"球王"贝利去世后，巴西从周五开始为他举行三天国丧，享年82岁的贝利被认为是有史以来最伟大的足球运动员，在全球范围内受到哀悼。

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据法新社发自里约热内卢的报道说，在贝利去世几小时后，巴西宣布了一项全国哀悼三天的法令，以示“对贝利（Edson Arantes do Nascimento Pelé）的敬意"。

他的女儿之一凯利·纳西门托（Kely Nascimento）昨天在Instagram上宣布了这位历史上最著名的巴西人的死讯。贝利在圣保罗的阿尔伯特-爱因斯坦医院走完生命的最后旅程，临终前好几天，他的几名家人环绕陪伴在他身边。

贝利的守灵瞻仰活动下周一将向公众开放一天，持续24小时，地点在桑托斯俱乐部体育场。那里是这位永恒的10号球员在1956-1974年间星光闪耀的地方。

葬礼下周二将在贝利亲友的私密范围举行，但在下葬之前，随棺队伍将穿过贝利的发祥地桑托斯的街道，桑托斯市政府则宣布为贝利守丧七天。

基督巨像被点亮

在贝利去世的圣保罗医院前，球迷们举着写有"贝利国王永存"的横幅。在里约热内卢，俯瞰海湾的巨型基督像被点亮，以向贝利致敬。

法新社说，继9月伊丽莎白二世去世后，贝利被认为是2022年去世的另一位20世纪重要人物。贝利是历史上唯一一位赢得过三届世界杯（1958年、1962年、1970年）的球员，他的健康状况几个月来一直不稳定：他一直在与结肠癌作斗争，从11月底在圣保罗住院，当时正值卡塔尔世界杯期间。

对父亲的承诺

贝利1940年10月23日出生在巴西东南被咖啡种植园包围的小镇特雷斯-科拉索斯（Tres Coraçoes）的一个贫困家庭，他不得不在街上卖花生来帮助他的父母。

传说他小时候看到父亲在1950年巴西输给乌拉圭，失去世界杯冠军时哭泣，他向父亲保证，他将赢得世界杯。

果然他在17岁时实现了自己的承诺，以他的进球和高端气派在1958年的瑞典世界杯上大放异彩。当时他被队友们抬着泪流满面。然后，在1962年他再次带领巴西队获的世界杯冠军。但他在1966年因伤中断了比赛。不过，在1970年的首次彩色电视转播的世界杯赛，他第三次夺冠，那次之后，贝利便成了一个神化。

他的名声将他推向其他领域--电影、歌曲甚至政治，并担任过体育部长一职（1995-1998年。与此同时，他有着很不稳定三次婚姻、七个（公认的）孩子。然后，他在2022年12月29日，在医院里走完了伟大的一生。

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