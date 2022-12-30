疫情：西班牙开始检查来自中国的入境者

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在中国取消对冠状病毒感染的卫生的限制后，西班牙政府效仿意大利应对中国疫情的做法，周五宣布在其机场对来自中国的旅行者进行"检查"，以确保他们没有携带冠状病毒。

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西班牙卫生大臣卡罗琳娜-达里亚斯（Carolina Darias）今天在马德里举行的简短新闻发布会上说，西班牙将要求来自中国的旅行者提供"阴性证明（......）或完整的疫苗接种计划"。

西班牙和意大利是欧盟唯二对来自中国的入境者采取防疫检查措施的国家。之前在本周三，意大利卫生部长宣布对来自中国的入境者进行强制检测。

意大利卫生部长贺拉斯奥·斯基拉奇（Orazio Schillaci）周三宣布，意大利已决定对所有来自中国的旅行者进行强制检测，中国正面临着冠状病例的爆炸性增长。意大利卫生当局表示，这项措施对于监测可能的病毒变体，以保护意大利人口至关重要。

意大利还呼吁欧盟各国协调行动，因为来自中国的病毒携带者也可以通过欧洲其他国家进入意大利。

西班牙周三在意大利采取措施之后没有立即跟随，而是表示，西班牙会"遵循欧盟委员会内部及与欧盟其他国家共同做出的决定"。但由于欧盟委员会昨天周四在布鲁塞尔召开27国非正式会议没有达成任何结果，所以马德里今天单独宣布采取了这一措施。

西班牙卫生大臣达里亚斯表示说，"我们知道以（欧盟）协调的方式采取行动是多么重要，但也知道迅速采取行动是多么重要"，他强调马德里将在欧洲层面倡导所有27个国家要求来自中国的旅行者出示数字化的冠状病毒Covid测试阴性的证书。

欧洲疾病预防和控制中心（ECDC）表示，欧盟“没有理由”对来自中国的旅行者进行强制性的冠状病毒（Covid-19测试）。

此外，已经对来自中国的旅行者采取入境检查措施的还有美国，日本，韩国，以色列等国。

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