世卫组织再吁中国分享疫情数据 以便其他国家有效应对

世卫组织/中国/冠状病毒

世卫组织周五（12月30日）与中国官员举行会晤，讨论中国冠状病毒Covid-19感染病例激增的问题，并再次呼吁中国实时分享数据，包括“更多基因测序”，“以便其他国家能够有效地应对”。

广告 继续浏览后续

世卫组织（WHO）负责人谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示："在缺乏来自中国的完整信息的情况下，各国采取他们认为能够保护其人口的措施是可以理解的。

中国外交部发言人汪文彬反驳说："自疫情爆发以来，中国一直以公开、透明的方式与包括世卫组织在内的国际社会分享可靠的信息和数据。

法新社说，然而，在周五12月30日，中国疾控中心（CDC）只报告了5515个新病例和一个死亡病例。这些数字被认为不再反映现实，因为广泛的筛查已不再是强制性的。

世卫组织周五12月30日晚间发布声明说，"世卫组织再次呼吁中国定期分享关于流行病学情况的具体、实时数据，包括更多关于基因测序和疾病影响的数据，以及住院、进入重症监护室和死亡。

世卫组织的声明还呼吁中国提供关于疫苗接种和免疫状况的数据，特别包括脆弱人群和60岁以上人群的数据。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅