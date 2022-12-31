世界在疫情和战争中告别2022年

世界告别2022年

乌克兰军队志愿者、前克里姆林宫的政治犯根纳季-阿法纳西耶夫（Gennady Afanasiev）的亲朋在其灵柩旁祈祷2022年12月30日基辅

世界80亿人口在经历了以乌克兰战争、冠状病毒大流行、通货膨胀和伊丽莎白二世及戈尔巴乔夫等历史人物去世为标志的一年后，在今天周六准备进入2023年。

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法新社说，在澳大利亚，悉尼将成为首批迎接2023年的主要城市之一，在经历了两年的关闭和因奥秘克隆变体而被扼杀的庆祝活动之后，该城市重新夺回"世界除夕之都"的称号。

预计将有超过一百万人来到悉尼港，观看10万多个装置发射焰火。据悉尼市政府官员估计，将有近5亿人在网上或电视上观看悉尼的节庆活动。

2022年将永远与俄罗斯入侵乌克兰，导致战争重返欧洲大陆联系在一起，欧洲曾经遭受过两次世界大战。

据联合国人权事务高级专员办公室称，在俄罗斯侵略乌克兰的300多天里，有近7000名平民被杀害，1万人受伤，有1600万乌克兰人被迫逃离家园。而对于那些留下来的人来说，日常生活受到断电、俄罗斯轰炸和从晚上11点到凌晨5点宵禁的困扰。乌克兰人在共同抵抗精神下，默默祈祷，庆祝新年。

而在普京统治的俄罗斯，莫斯科市长谢尔盖-索比亚宁询问居民希望如何迎接新年后，莫斯科取消了传统的烟花表演。

51岁的莫斯科苗圃工人伊琳娜-沙波瓦洛娃表示，"头顶上有一片宁静的天空"是她的唯一愿望。

此外，俄罗斯今年元旦节目将没有通常的表演者或明星主持人马克西姆-加尔金，因为他在公开反对侵略乌克兰战争后流亡海外，然后被称为"外国代理人"。

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