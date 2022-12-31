俄罗斯继续炸乌克兰能源设施 让民众陷入隆冬寒冷黑暗

俄罗斯/乌克兰

年关将至，俄罗斯继续用导弹和无人机攻击乌克兰的民用基础设施，意图让乌克兰民众在隆冬时节陷入寒冷和黑暗...，不过，乌克兰军方似乎越来越多地击毁俄罗斯导弹和伊朗无人轰炸机...

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基辅周五表示，在俄罗斯对乌克兰能源基础设施进行大规模轰炸导致数百万乌克兰人断电后不到24小时后，俄罗斯夜袭乌克兰的无人机都被乌军摧毁。

法新社说，自10月俄罗斯在前线的一系列军事挫折以来，莫斯科采取用导弹和无人机打击乌克兰发电厂和变压器的战术，使乌克兰民众在隆冬时节陷入寒冷和黑暗。

乌克兰参谋长乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日尼（Valeriy Zaluzhny）今天说，俄罗斯军方周六针对乌克兰的几个城市发射了20枚导弹，包括从轰炸机上发射，其中12枚被乌克兰防空部队击落。

他在电报群上说，"敌人利用图-95MS战略轰炸机从里海和陆基导弹系统发射了20多枚空载巡航导弹，被"我们的防空部队和资产摧毁了其中的12枚导弹。

据乌克兰空军称，俄罗斯本周四的攻击是第十次此类攻击，使用了数十枚导弹之后，用伊朗的沙赫德爆炸无人机在夜间对乌克兰进行轰炸，乌空军周五上午保证说，已击落了俄罗斯发射的16架伊朗制造的无人轰炸机。据基辅市长维塔利-克里琴科说，有7个目标是在首都基辅，都被摧毁了，但坠落的碎片损坏了基辅西南部居民区两栋楼的窗户。

据乌克兰总统府称，其他的无人机在切尔卡什和第聂伯罗中部地区被击落。据法新社引述消息说，俄罗斯还在周四向乌克兰发射了70枚巡航导弹，其中有58枚被击落。共有4名平民不幸被炸死，8人受伤。

据俄罗斯国防部周五称，他们前一天对乌克兰的"大规模打击"已经"击中了所有预定的目标"。

乌克兰在俄罗斯导弹和无人机的轰炸下，数周来，全国各地实施了电力配给。数百万没有发电机的乌克兰人正准备在没有水电和供暖的情况下庆祝新年，并处于宵禁状态。

目前和平谈判前景几乎不存在。因为乌克兰要求俄军完全撤出乌克兰，而莫斯科则要求基辅承认今年9月被俄罗斯吞并的乌克兰四个州，及2014年被吞并的克里米亚都属于俄罗斯。

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