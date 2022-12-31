基辅市长：俄罗斯周六的袭击造成1人死亡，20人受伤，伤者包括一日本记者

乌克兰/俄罗斯/国际

12月31日，俄罗斯对乌克兰首都基辅的袭击已造成1人死亡，20人受伤。伤者中包括一名日本记者。

12月31日，俄罗斯对乌克兰首都基辅等多地进行了新一轮的导弹袭击。据基辅市长克利钦科（Vitali Klitschko）当天下午通过社交媒体“电报”报告，俄罗斯周六对基辅的袭击已造成1人死亡，20人受伤。死者是一名老年男子，伤者中包括一名日本籍记者。14人已被送医接受治疗，6人在现场接受了医务人员的救治。

广告 继续浏览后续

据了解，俄罗斯周六袭击造成的20名基辅伤者中包括一名日本籍记者，据信他是《朝日新闻》视频新闻部记者关田航。他正在住院治疗。其本人表示“轻微受伤”。克利钦科还报告了其他两个区的损失，即Pecherskyi区和Holosiivskyi区。基辅市中心的艾尔法维图酒店被损坏。

据报道，乌克兰的其他地区也发生了爆炸，包括战事胶着的东部顿涅茨克。乌东克拉马托尔斯克市市长洪恰连科（Oleksandr Honcharenko）说，一枚导弹击中了一个工业区，但到目前为止还没有人员伤亡。乌克兰南部尼古拉耶夫州州长金（Vitaliy Kim）说，在南部城市尼古拉耶夫至少有6人受伤。其中三人被送往医院，一人情况危急。

乌克兰总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）说，在西部城市赫梅利尼茨基，有两人因导弹袭击而受伤。提摩申科补充说，在东南部城市扎波罗热，居民楼被损坏，但有关伤亡和破坏的信息正在澄清中。

此前社交媒体上的多份报告称，乌克兰防空部队在基辅、赫尔松、哈尔科夫、文尼察和日托米尔州工作。“占领者决定试图破坏我们的日子，”金在电报帖子中说。俄罗斯在12月29日发动在乌克兰全国范围内的大规模导弹袭击后的第三天进行了周六下午的打击。

英国国防部在31日早些时候警告说，存在“现实的可能性”，俄罗斯将在未来几天发动另一次打击，“以努力在新年假期期间破坏乌克兰人民的士气”。

据《乌克兰真理报》报导，在俄罗斯周六对乌克兰各地的大范围打击中，多个乌克兰地区预防性地切断了供电。这些地区包括基辅、哈尔科夫、苏梅、尼古拉耶夫、敖德萨、基洛沃格勒州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州，以及基辅州和日托米尔州。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）通过推特谴责说，“这一次，俄罗斯的大规模导弹袭击是故意针对居民区的，甚至不是我们的能源基础设施。战争罪犯普京通过杀人来‘庆祝 ’新年。俄罗斯必须被踢出它一直非法占据的联合国安理会席位。”

同日，俄总统普京在对俄罗斯人发表的新年致辞中宣称，“道义和历史的正义在我们一边”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅