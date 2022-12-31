疫情：法国英国加入检测来自中国旅客国家行列

法国/英国/中国/病毒

2022年12月29日中国旅客在接受Covid-19冠状病毒检测后离开罗马附近的RomeFiumicino国际机场的到达大厅。

法国和英国周五12月30日加入检查来自中国乘客的国家行列。世卫总干事谭德塞表示，由于缺少完整的信息，这一预防措施"可以理解"，周五世卫组织与中国官员进行了会谈，呼吁中国实时分享疫情信息，包括提供“更多的基因测序”，“以便其他国家能够有效地应对”。

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尽管欧洲疾控中心（ECDC）之前曾表示，鉴于欧洲的免疫水平和存在的病毒变体与中国相同，所以没理由在欧盟对来自中国的旅客进行筛查，但欧洲舆论和民众的担忧明显增加。由于欧盟27国未能做出共同决策，在本国舆论压力下，意大利，西班牙，法国都宣布对来自中国的旅客采取检查措施。英国也宣布了类似的决定。

法新社说，在武汉出现首例冠状病毒三年后，中国于12月7日结束了其严厉的清零政策。随后中国的医院被大量病人淹没，其中大部分是老年人，因为他们很少或根本没有接种疫苗，而许多药店的发烧药物已经用完。

尽管出现了这种疫情反弹，中国当局决定从1月8日开始结束对入境中国旅客的强制检疫，并允许中国人出国旅行。

作为预防措施，美国和日本，意大利，以色列等国，已宣布他们将要求对来自中国的乘客进行阴性测试。韩国在周五做出了类似的决定，有效期至2023年2月。

法国和英国昨天周五都宣布，将要求凡从中国出发的旅行者出示其在两天内的阴性检测报告。这一决定将从1月5日起在英国适用，并在1月的头几天在法国适用。

西班牙卫生当局早一天在周四宣布计划要求来自中国的旅行者接受"阴性测试"或提供"完整的疫苗接种计划"。

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