罗纳尔多签约沙特 合同两亿欧元

C罗/沙特

C罗签约后，沙特的"罗纳尔多热"开始了，C罗的球衫炙手可热，在纳赛尔（Al-Nassr）俱乐部商店，沙特球迷，黎巴嫩球迷、埃及球迷，还有....中国球迷，将库存的球衫抢空。沙特希望借C罗的到来获得2030年世界杯主办权。

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法新社12月31日发自利雅得的报道说，葡萄牙的五次金球奖得主，37岁的罗纳尔多，在被欧洲的大佬们忽视之际，选择了金色流放，周五12月30日他与沙特的阿尔-纳赛尔（Al-Nassr）俱乐部签署了一份为期两年半、价值约2亿欧元的合同。这是历史上最引人注目的转会之一。

C罗（Cristiano Ronaldo）成为沙特纳赛尔俱乐部球员才几个小时，沙特球迷阿伊班（Abdulmohsen al-Ayyban）和他的儿子已经和其他许多人一样，购买了印有这位葡萄牙球星的名字和他标志性的N.7的球衣。

41岁的阿伊班和他9岁的儿子纳耶夫（Nayef）充满热情地在挤满球迷的俱乐部官方商店等待购买罗纳尔多的著名蓝黄衫。他向法新社说，“我们正在经历一个历史性的时刻”。他和其他沙特球迷一样，都相信罗纳尔多的到来将创造出一种竞争情绪，帮助沙特赢得2030年世界杯的主办权。

在马德里，37岁的C罗与阿尔-纳赛尔草签了两个半赛季的合同和高达2亿欧元的薪水后，这位五次金球奖得主有望很快加入他的新团队。

据一位不愿透露姓名的官员周四说，这在沙特是一个敏感问题，该国正通过这次高调的转会在世界足球地图上大放异彩。

"前所未见"

对于沙特王国的许多人来说，2022年绝对是沙特的足球年："C罗7"很快就会参加沙特阿拉伯锦标赛，而且沙特国家队在卡塔尔世界杯第一场比赛中以2-1击败了梅西的阿根廷队，而这只阿根廷队是本次世界杯的冠军。

据该俱乐部的老板阿卜杜勒-卡德尔告诉法新社，沙特媒体周五刚泄露罗纳尔多即将签约的消息，纳赛尔俱乐部（Al-Nassr）的商店就开始被沙特球迷，黎巴嫩球迷、埃及球迷和中国侨民冲击。

他说："我这辈子还没见过这样的事情"。他对那些已经快卖光的库存感到惊讶，迫使顾客带着自己的衬衫来，只是为了贴上“Ronaldo7”。

他警告说，鉴于人潮汹涌，大多数人将不得不等待两天来领取这件珍贵的衬衫。

23岁的学生穆罕默德-阿尔-约翰尼（Mohammad al-Johni）说："我从小就是罗纳尔多的粉丝，现在我支持的沙特俱乐部买下了他，所以我倍感高兴"。

21岁的大学生拉坎-穆罕默德（Rakan Mohammad）说："这次购买C罗证实了纳赛尔俱乐部的重要性。人们的期待和期望都达到了最高点。

自11月底与曼联解约以来，这位五次欧冠联赛冠军得主没有俱乐部，他曾为曼联（2003-09年和2021-22年）、皇家马德里（2009-18年）和都灵尤文图斯（2018-21年）效力。

而阿尔-纳赛尔俱乐部开始感受到了C罗的效果：在社交网络上的追随者数量在几个小时内爆炸性增长。在Instagram上则从80万变成了400万。

在罗纳尔多炫他的新纳赛尔球衣的照片下面，他在标题中写道："一张载入史册的照片"。

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