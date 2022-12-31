金正恩再射三枚导弹 结束2022年

朝鲜/导弹

朝鲜星期六（12月31日）发射了三枚新的弹道导弹，为2022年创纪录地发射此类导弹画上句号，并为平壤与首尔和华盛顿紧张局势急剧恶化做个标志。

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据韩国联合参谋本部表示，朝鲜在当地时间周六上午8点左右从黄海北道中和郡一带向半岛东部海域（日本海）发射了三枚短程弹道导弹"，这些导弹从黄海北道“中和郡”发射，在落入大海之前飞行了大约350公里。

这次新的发射标志着朝鲜破纪录射弹的2022年结束，在此期间，朝鲜发射了数量空前的导弹，并增加了对其邻国的敌对姿态。今年的3月，朝鲜在五年内首次测试了一枚洲际弹道导弹（ICBM），然后在11月，朝鲜又发射另一枚洲际弹道导弹，落在了日本海岸。

周六发射导弹的前五天，朝鲜的五架无人机罕见地侵入韩国领空，其中一架到达了韩国首都首尔北部。尽管韩国军方在5小时内部署了战机和攻击直升机，但未能拦截这些无人机，引起了广泛的批评。

朝鲜对韩国进行空中入侵是五年来的首次，此举被韩国总统尹锡悦描述为"不可容忍"，他发誓要让朝鲜明白，"挑衅行为总会导致严重的后果"。据韩国联合参谋本部称，周四，韩军举行旨在加强防范无人机的演习。

据一些分析人士认为，朝鲜周六发射导弹是报复韩国周五宣布一项太空发射试验成功，这项实验是首尔努力加强其卫星侦察和监视能力的一部分。

据首尔朝鲜研究大学教授杨武镇（Yang Moo-jin）告诉法新社，朝鲜今天发射导弹的目的是回应首尔的“固体燃料太空发射器”。“平壤似乎将此视为一种竞争”。

党的会议

新的导弹发射是在朝鲜劳动党的重要年度会议期间进行的，金正恩和其他高官在会上概述了2023年他们在外交、安全和经济等关键领域的目标。

会议上做出的决定预计将在会议结束后不久由该政权公布。往年，金正恩习惯于在1月1日发表讲话，但最近他将这一传统换成了在党的全会上发表声明。

研究朝鲜问题的研究员安昌日（Ahn Chan-il）告诉法新社，周六的发射三枚导弹可能是 "金正恩给人民的一份礼物，标志着在导弹发射方面创纪录的一年的结束，也是对朝鲜劳动党全会的致敬"。

他说："金正日正试图发出一个信息，即人民可以感到安全，因为他们的国家显然是一个军事强国，即使这些发射让国家经济受罪。

金正恩在11月底说，他想让他的国家拥有"世界上最强大的战略力量"。两个月前，朝鲜通过了一项新的理论，使其核大国地位"不可逆转"，并授权它在其政权受到生存威胁的情况下进行先发制人的核打击。

首尔和华盛顿表示，平壤打算很快再进行一次核试验，这是平壤历史上的第七次核试验，也是2017年以来的第一次。

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