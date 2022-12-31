隐退教皇本笃十六世逝世 享年95岁

教皇本笃十六世

梵蒂冈12月31日宣布，在2013年辞职的德国神学家，教皇本笃十六世，在今天星期六上午去世，享年95岁。

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罗马教廷新闻办公室主任马泰奥-布鲁尼（Matteo Bruni）在一份声明中说："我痛苦地宣布，名誉教皇本笃十六世今天9时34分在梵蒂冈的教会之母（Mater Ecclesiae）修道院去世"。

从下周一（1月2日）早上开始，本笃十六世的遗体将被安放在圣彼得大教堂的庄严环境中，让信徒们瞻仰致敬。

法新社发自梵蒂冈的电稿说，教皇本笃十六世在2013年的辞职让世界大吃一惊，今天周六他在梵蒂冈花园的修道院去世，享年95岁，他曾在那里隐退。

原名为约瑟夫-拉辛格（Joseph Ratzinger ）的德国神学家前教皇的健康状况最近几天有所恶化，但梵蒂冈周五还在表示他的身体状况"稳定"，而且他周四还在自己的房间里参加了弥撒活动。

信仰天主教的意大利总理乔治亚-梅洛尼（Giorgia Meloni）向这位"信仰与理性的巨人"致敬。

法国总统埃马纽埃尔-马克龙则形容本笃十六世教皇是一位"用灵魂和智慧为一个更加博爱的世界工作"的人。

英国首相里希-苏纳克提到本笃十六世是一位"伟大的神学家"。

波兰总统安杰伊-杜达回顾说，约瑟夫-拉辛格（本笃十六世）曾是"圣约翰-保罗二世的亲密合作者。他"在2005年波兰教皇圣约翰-保罗二去世后接替圣约翰-保罗二世出任教皇。

1月5日葬礼

梵蒂冈新闻办主任马泰奥-布鲁尼说，第265位教皇的葬礼将于周四上午由其继任者方济各在梵蒂冈主持举行。数以万计的信徒以及国家元首、政府首脑和皇室成员将参加葬礼，这在天主教会两千年的历史上是前所未有的事件。

法新社说，周六早上宣布本笃十六世的死讯时，圣彼得广场上的信徒们都感到惊讶。30岁的意大利人达维德-迪-托马索（Davide Di Tommaso）告诉法新社："我们确实受到了很大的打击”。

本笃十六世的去世，结束了两位白衣教皇的奇特共存：一位是德国人约瑟夫-拉辛格（Joseph Ratzinger）一位出色的神学家，但不太适应人群；另一位是演讲精辟的耶稣会士，阿根廷人豪尔赫-贝尔戈里奥（Jorge Bergoglio），他希望将穷人和移民置于教会使命的中心。

在经历了多重危机的八年教皇任期后，本笃十六世在2022年初被教会中的恋童癖问题所困扰。德国一份报告对他在担任慕尼黑大主教时对教会内部性暴力问题的处理提出了质疑，他从沉默中走出来，请求"原谅"，但他同时保证说，自己从来没有替恋童癖者遮掩过。

教皇隐退榜样

本笃十六世于2013年2月11日用拉丁语宣布放弃教皇职位。他在2016年出版的一本倾诉秘密的书中保证说，辞职是他个人的决定，与他的体力下降有关，但无关教会丑闻的压力。

通过六个世纪以来前所未有的（隐退）姿态，这位现代史上第一位德国教皇为他后面其他体力不济的继任者们开辟了道路。现年86岁并患有膝关节疼痛的方济各也对这种隐退的可能性持开放态度。

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