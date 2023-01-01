俄军跨年轰炸乌克兰 4人死亡 50人伤

乌克兰/俄罗斯

俄国人在12月31日对顿涅茨克地区进行了18次炮击。

基辅周日元旦表示，俄罗斯新年前后对乌克兰首都和七个地区进行的轰炸造成4人死亡，50人受伤。泽连斯基表示，乌克兰"不会饶恕"莫斯科。

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据乌克兰地方政府和州政府的新报告，俄罗斯在周六和周日新年前后，对乌克兰首都基辅和其他七个地区进行了跨年袭击。

法新社驻基辅记者在周六下午听到了十几声爆炸声，并在午夜除夕过后几分钟又听到了几声爆炸。在基辅市中心，一枚导弹将一家酒店的门面炸开。

此外，乌克兰空军宣布击落了俄罗斯在除夕夜发射的45架伊朗造沙赫德（Shahed）炸弹无人机，但没有说明是否有其他无人机击中目标。

基辅警察局长安德烈-内比托夫（Andriï Nebitov）在脸书（Facebook）上发布了一张照片，显示似乎是一架无人机的残骸，上面用俄语写着"新年快乐"。

这位基辅警察局长写道：“这就是你需要知道的关于恐怖主义国家及其军队的一切”。

"不会饶恕"

与此同时，俄军方声称，他们“周六“针对乌克兰国防工业设施进行了远程精确空袭”，并说这些设施“参与制造用于对俄罗斯进行恐怖袭击的攻击型无人机”。

俄罗斯国防部在其每日报告中称，"基辅政权对俄罗斯进行恐怖袭击的计划在即将实施前被挫败”。

法新社说，莫斯科经常将乌克兰军队针对俄领土或其位于乌克兰的设施的攻击称为"恐怖行为"。

俄军还宣布，它继续在乌克兰东部的顿涅茨克地区发动进攻。目前大部分战斗都集中在那里。

乌克兰外交部长德米特罗-库列巴（Dmytro Kouleba）周六谴责俄罗斯故意针对乌克兰的居民区进行打击。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基对俄军这次跨年轰炸做出反应说，乌克兰"不会饶恕"莫斯科。

根据乌克兰的详细统计，俄罗斯新年轰炸的乌西部城镇赫梅利尼茨基（Khmelnytsky），有3人死亡，包括一名22岁女子。乌克兰总统府说，在50名伤者中，包括南部赫尔松附近村庄一对兄妹，哥哥13岁妹妹12岁。

据地区当局称，俄军在元旦对乌克兰南部扎波罗热地区的奥里希夫（Orikhiv）的袭击中，有一人被炸死，另有三人受伤。

在亲俄一方，乌克兰东部分离主义领土当局报告说，周日在顿涅茨克地区的亚西努瓦塔（Yassynuvata）有一名平民在乌克兰的炮击中死亡。他们说，乌军还在午夜后袭击了顿涅茨克和附近的马基耶夫卡镇，造成至少15人受伤。

乌克兰总统泽连斯基在对乌克兰人的新年问候中，赞扬了乌克兰人民2月以来对俄罗斯侵略的抵抗，他保证说，乌克兰将战斗到"胜利"，并“收复所有被俄罗斯占领的国土”。

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