克罗地亚加入欧元区和申根区

克罗地亚/欧元区/申根

2023年1月1日克罗地亚加入申根区，该国与斯洛文尼亚之间的布雷根纳边境开放，警察们打出开放的手势。

克罗地亚2023年1月1日成为欧元区第20个成员，申根区第27个成员。克罗地亚总理说，这是该国的战略目标。不过，克罗地亚人担心改欧元会引发物价上涨。而该国旅游业则非常开心。

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克罗地亚在加入欧盟9年后，于2023年1月1日告别了其货币库纳，成为欧元区第20个成员。

同时，它成为第27个加入申根地区的国家，在这个广阔的区域内，4亿多人可以自由旅行，不受国内边境管制。

在该国官媒《晚报》（Vecernji List）看来，这两个事件是"克罗地亚加入欧盟的最高成就"。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）今天周日在去克罗地亚纪念这一事件时在推特上说："这是一个新开端的时刻，对克罗地亚而言，比欧洲其他地方尤为如此。

开放边境

冯德莱恩在抵达克罗地亚首都萨格勒布之前，在克罗地亚与斯洛文尼亚接壤边境口岸布雷根纳停留，在那里，她与克罗地亚总理安德烈-普连科维奇（Andrej Plenkovic）和斯洛文尼亚总统娜塔莎-皮尔克-穆萨尔（Natasa Pirc Musar）举行了三方会晤。从今天开始，上述两国将开放边境。

在布雷根纳边境口岸的联合新闻发布会上，冯德莱恩女士为克罗地亚在同一天取得的"两项巨大成就"欢呼。她说："因此，这的确是一个可以载入史册的日子。

克罗地亚总理则表示，这是一个"历史性时刻"，因为克罗地亚经此实现了自己的"战略目标"。

然后，冯德莱恩女士前往克罗地亚首都萨格勒布，在那里，她与克罗地亚总理普连科维奇及一些官员们在首都市中心广场喝了咖啡，由该国总理用欧元付账。

克罗地亚在2013年7月加入欧盟，于1991年宣布从南斯拉夫独立，随后的冲突（1991-1995年）造成大约2万人死亡。

克罗地亚领导人经常强调，他们认为克罗地亚加入欧元区和申根地区后，他们的390万同胞将从中获益。

据专家们说，这一转变将有助于保护作为欧盟最弱经济体之一的克罗地亚免受通膨飙升、严重能源危机和俄罗斯入侵乌克兰带来地缘政治不安全的影响。

法国总统马克龙周日在视频通话开始时用克罗地亚语说：亲爱的克罗地亚朋友，欢迎加入这个共同的货币--欧元。他补充说，欢迎克罗地亚采用欧元，这是一种稳定和坚实的货币，有助于加强欧洲抵御冲突的能力。

2022年11月，克罗地亚的通货膨胀率达到13.5%，而欧元区为10%。

对于克罗地亚央行（克罗地亚国家银行HNB）的行长鲍里斯-武吉奇（Boris Vujcic）来说，放弃1994年引入的库纳货币是"唯一合理的政策"。

克罗地亚央行官员安娜 萨比克（Ana Sabic）告诉法新社说，"欧元肯定会带来经济稳定和安全"，她并补充说，“社会中的每个人都将受益”。专家们特别提到了消除汇率风险和更好的借贷条件。

担心物价上涨

不过，克罗地亚人则喜忧参半：虽然他们普遍欢迎加入申根，结束边境管制，但货币的变化却引发不信任感。最近几天，该国居民在银行和自动取款机前排队取钱，担心今后出现流动性问题。

克罗地亚央行行长鲍里斯-武吉奇今天早些时候，则象征性地从萨格勒布的一台自动取款机上提取了欧元。

萨格勒布的一名教师伊万娜 托希奇（Ivana Toncic）说：“许多克罗地亚人担心，欧元的引入将导致价格上涨”。这将是困难的，现在价格已经很高了，而且会再上涨。

而对于一家旅游机构的雇员马尔科-帕维奇来说，“克罗地亚正在加入一个精英俱乐部”。

这个旅游机构的另一名雇员内文 巴尼奇Neven Banic补充说，"1月1日没有什么变化，反正20年来一切都以欧元计算".

在克罗地亚加入欧元区之前，大约80%的银行存款已经以欧元计价，其主要合作伙伴都在欧元区，而占其国内生产总值20%的旅游业则由庞大的欧洲客户推动。

促进旅游业

克罗地亚今年接待的游客是其居民人数的四倍，加入申根区将对该行业起到推动作用。周日，73个边境口岸将被撤销。但在机场，由于技术原因，边境的转换将于3月26日实施。

同时，克罗地亚与非欧盟邻国--波斯尼亚、黑山和塞尔维亚--的边界情况不会有太大变化：它已经在那里适用申根规则。

然而，打击非法移民仍然是一项重大挑战。自从加入欧盟以来，克罗地亚承担了保护超过1350公里的外部陆地边界的繁重任务，其中大部分边界是与波斯尼亚共享。

克罗地亚位于非法移民使用的“西巴尔干”路线上，也是走私武器、毒品和贩卖人口者使用的路径。2022年前十个月，克罗地亚记录到3万名非法移民，与去年同期相比增加了150%。

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