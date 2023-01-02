基辅发现无人机残块有俄文“新年快乐”

俄军轰炸乌克兰

新年过后，俄罗斯继续对乌克兰发动空袭，首都居民被要求留在避难所。基辅昨天发现一个疑似无人机残块上用俄语写着“新年快乐”字样。俄军在元旦前后用导弹和无人机对乌克兰的轰炸造成至少4人死亡，50人受伤。

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据基辅警察局长安德烈-内比托夫（Andriï Nebitov）昨天在脸书（Facebook）发布几张照片显示，一架无人机残骸上有俄文写的"新年快乐"字样。据乌克兰空军说，他们在周六晚击落了45架伊朗沙赫德炸弹无人机。

基辅警察局长安德烈-内比托夫谴责俄军写“新年快乐!” 是野蛮人干的毫无品位的事情。他说，这个“新年快乐!”出现在这里，是所谓"博爱的人们"夜间问候的一部分，可以说是廉价而没有品位! 是真正的“野蛮人风格”。他补充说，而且，“这些碎片没有出现在有激烈战斗的前方，而是出现在孩子们玩耍的操场上”....

法新社报道，1月2日周一黎明时分，一场新的空袭将乌克兰首都基辅作为打击目标。基辅军事管理部门负责人谢尔盖-波普科（Sergei Popko）今天凌晨1点左右在电报群（Telegram）发出警报，要求乌克兰人继续“留在避难所里”。他说，防空部队正在运作，并说，在首都东北部的杰斯尼杨斯基区（Desnyanskyi），一座摩天大楼的阳台和窗户的碎片被损坏。

随后，乌克兰政府宣布，乌克兰军方击落了20个空中目标。大约三小时后，警报被解除。

在昨天元旦前后，俄罗斯对乌克兰进行了数十次导弹和无人机轰炸，在首都基辅等7个地方造成至少4人死亡，50人受伤，包括赫尔松一对13岁和12岁的兄妹。泽连斯基发誓说，“乌克兰不会饶恕莫斯科”。

据俄军昨天宣布，他们打击的目标是乌克兰制造无人机的地点，都命中了。但除夕夜俄军的一枚导弹将乌克兰市中心一家酒店的门面炸毁。

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