尹锡悦：韩美商讨进行核战力联合军演

韩美军演，核威胁，朝鲜

韩国总统尹锡悦表示，为应对朝鲜日益增长的核武威胁，首尔正与华盛顿商议以美国核战力进行共同计划和军演，而非单纯受美国”核保护伞“及”延伸威慑 "的保护。此前一天朝中社报道金正恩表示要 "倍增 "朝鲜核武库，并将开发新的洲际弹道导弹。

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在韩国“朝鲜日报”周一刊出的专访中，尹锡悦表示，美国至今是以"核保护伞 "及其 "延伸威慑力 "等方式协助韩国应对朝鲜的威胁，这已不足以让韩国人放心。

尹锡悦说，为达到更有效的遏制效果，韩国正与美国协商就核武共同计划，“核武器是属于美国，但相关计划的准备工作、情报共享、演习和训练应该由韩国和美国共同完成"，他说，华盛顿对这一想法持 "相当正面"的欢迎立场。

法新社报道，尹锡悦的这个表示是在朝鲜朝中社周一报道金正恩呼吁将 "倍增 "朝鲜核武库之后做出的。 金正恩同时还宣布，朝鲜将开发新的洲际弹道导弹（ICBM），以应对美韩对朝鲜的敌对。

报道指， 2022年，朝鲜几乎每月都进行武器试验，包括发射其最先进的洲际弹道导弹。去年平壤的导弹发射数量创下纪录。就在上周六，朝鲜又发射了三枚短程弹道导弹，周日早间再次发射一枚导弹。

尹锡悦执政下，韩国加强了与美国的联合军演，此前这些演习因新冠疫情而削减，或在上任总统文在寅时期、对朝进行最终失败的外交谈判时被停止。而自2019年朝韩会谈破裂以来，金正恩成倍增加了朝鲜的武器发展计划。在此背景下，韩国和美国都认为平壤将很快进行新的核试验，这将是平壤史上进行的第七次核试，也是2017年以来的首次核试。

另据中央社报道，尹锡悦在专访中也谈及朝韩展开峰会的可能，他说，“雖然沒有拒絕的理由，但只是做做樣子的會面對朝鮮半島和平真的會有幫助嗎？”，报道指，金正恩近日在勞動黨會議中也絲毫未提及與韩国或美國談判等內容，预测平壤今年重回談判桌的可能性不大。

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