本笃十六世移灵罗马圣彼得大教堂 成千上万信徒向他告别

教皇本笃十六世移灵梵蒂冈圣彼得大教堂，信徒们前来向他告别致意2023年1月2日。

本笃十六世在12月31日去世后，他的灵柩今天1月2日从梵蒂冈花园修道院被移至罗马圣彼得大教堂的金顶下停灵3天，让公众向他做最后的告别，直到1月5日下葬。

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今天1月2日清晨开始，成千上万的信众涌向梵蒂冈，向这位在2013年隐退的教皇表示最后的敬意。今天黎明时分，在众多媒体和大量安保人员的见证下，圣彼得广场周围排起了长队。队伍中的意大利修女安娜-玛丽亚（Anna-Maria）告诉法新社：她早上6点就到了，并说，“鉴于本笃十六为教会所做的一切，来向他致敬似乎很正常”。

圣彼得教堂大殿的巨型大门今天从9点到19点向公众敞开，然后在周二和周三从6点到18点开放。入场免费，无需门票。

梵蒂冈周日发布了第一张名誉教皇遗体的照片，他身着哀悼教皇的红色，戴着配有金带的白色披肩，手中拿着念珠。

他的继任者方济各教皇昨天周日再次向他"敬爱的"本笃十六世致敬，赞本笃十六世是福音和教会的忠实仆人。

两千年罕见

随着一位教皇为另一位教皇主持葬礼，两千年来罕见的两位白衣教皇共存的不寻常局面即将结束。然后在1月5日，现代史上第一位德国教皇将被埋葬在梵蒂冈大教堂的一个墓穴中。

本笃十六世原名为约瑟夫-拉辛格，生于1927年，在被任命为慕尼黑大主教之前，曾在德国教授神学25年。然后在2005他接替去世的波兰教皇约翰-保罗二世，出任罗马教皇，并在8年后的2013，因体力不支宣布隐退。

他是天主教会捍卫保守路线的标志人物，特别是在堕胎、同性恋和安乐死方面，他坚持教会传统信条的立场从未松动。

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