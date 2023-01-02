王岐山参加巴西总统卢拉就职典礼

中国/巴西

周日元旦，巴西总统卢拉在首都巴西利亚的国会前宣誓就任巴西总统。在出席这场就职典礼的外国宾客中，有中国国家副主席王岐山。这位长袖善舞的中共政治局“编外常委”在国际舞台上似乎与北京的战狼团队“同时存在，各自为战”。

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现任中国国家副主席王岐山已多次被习近平派到国外参加高规格外交礼仪活动。他在去年9月参加了英女王伊丽莎白二世的国葬；在去年5月参加韩国总统尹锡悦的就职仪式；在去年10月，在哈萨克斯坦出席亚信峰会，与卡塔尔、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、伊朗、伊拉克、白俄、巴基斯坦领导人，以及普京和埃尔多安一干人亲善。

巴西与中国同为金砖成员，双方贸易互补，在冠状病毒大流行之前，据中国商务部2019年的资料显示，中国主要购买巴西的铁矿石、大豆、原油等大宗产品，巴主则购买中国的机电设备、机械器具、化学品。

严密戒备提防反对派

昨天周日在严密警戒下，77岁的巴西左派偶像卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在国会举行总统就职典礼。这是他第三次出任巴西总统。

当卢拉与副总统阿尔克明先生和他们各自的妻子乘坐传统的劳斯莱斯敞篷车前往国会时，受到数万名身着工人党（PT）颜色的左派支持者欢呼雀跃地欢迎。

这次卢拉的就职仪式在严密的戒备中举行，因支持极右翼前总统博尔索纳罗的右派阵营持续抗议选举舞弊，不承认卢拉的胜利（50.83%对49.17%）。

而即将离任的博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)则在其任期结束前两天周五离开巴西飞往美国，从而避免了按惯例，作为离任总统在就职仪上为他讨厌的对手戴绶带的尴尬。卢拉阵营则选择一位原住民妇女在职仪式上为卢拉戴绶带，以示其更多样“合法性”。

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