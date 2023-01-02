金正恩撤掉军队1号人物朴正天
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朝鲜领导人金正恩撤掉朝鲜军队1号人物朴正天（Pak Jong Chon），由国防相李永吉（Ri Yong-gil）接任。金正恩此番运作的用意尚不明朗...
据韩联社1月1日引述朝中社介绍，朝鲜军队1号人物朴正天被免职的决定是在朝鲜劳动党12月26日到31日举行的八届六中全会上实施的。
朝鲜国家电视台显示，在会议期间，朴正天坐在主席台前排，低着头，其他成员举手对这项军队最高层的人事变动进行表决。后来显示他的座位空着没有人坐。
此外，朝鲜官媒朝中社1月2日周一发布的金正恩在元旦拜谒锦绣山太阳宫的照片中，朴正天也没有出现。
韩联社说，金正恩掌权以来，朴正天一直备受信任，是总管军事部门的高官，他在2019年晋升大将、在2020年晋升次帅，并被火速提拔为元帅。然而，此次劳动党的全体会议突然免去他的职务，且大部分军方领导干部也在就任仅6个月后被替换，有观点认为此举有问责的性质。
至于接替朴正天的李永吉，在2016年曾有传言说他已被处决。但事实上，此人近期官运亨通，出任人民军总参谋长、国防相、作战总局长等要职。
位于首尔的韩国国家统一研究所的研究员吳京洙（Oh Gyeong-sup）说，朴正天的下台可能与朝鲜无人机侵入韩国后，两国之间的紧张关系上升有关。
路透社说，朴正天被免职的时间点是金正恩要求发展新的洲际弹道导弹，并要成倍增加核武库以对抗美韩之际。
据韩联社说，值得注意的是，被美国财政部以参与大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹研发为由列入制裁名单的金秀吉和俞镇都获得高升，前者是新任平壤市责任书记，并当选劳动党政治局候补委员；后者是前任军需工业部长，当选为劳动党中央委员会委员。
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