金正恩撤掉军队1号人物朴正天

朝鲜军队

这张拍摄于2021年1月14日、由朝中社（KCNA）于2021年1月15日发布的照片显示，朝鲜人民军总参谋长朴正天在平壤举行的庆祝朝鲜劳动党第八次代表大会的阅兵式上。

朝鲜领导人金正恩撤掉朝鲜军队1号人物朴正天（Pak Jong Chon），由国防相李永吉（Ri Yong-gil）接任。金正恩此番运作的用意尚不明朗...

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据韩联社1月1日引述朝中社介绍，朝鲜军队1号人物朴正天被免职的决定是在朝鲜劳动党12月26日到31日举行的八届六中全会上实施的。

朝鲜国家电视台显示，在会议期间，朴正天坐在主席台前排，低着头，其他成员举手对这项军队最高层的人事变动进行表决。后来显示他的座位空着没有人坐。

此外，朝鲜官媒朝中社1月2日周一发布的金正恩在元旦拜谒锦绣山太阳宫的照片中，朴正天也没有出现。

韩联社说，金正恩掌权以来，朴正天一直备受信任，是总管军事部门的高官，他在2019年晋升大将、在2020年晋升次帅，并被火速提拔为元帅。然而，此次劳动党的全体会议突然免去他的职务，且大部分军方领导干部也在就任仅6个月后被替换，有观点认为此举有问责的性质。

至于接替朴正天的李永吉，在2016年曾有传言说他已被处决。但事实上，此人近期官运亨通，出任人民军总参谋长、国防相、作战总局长等要职。

位于首尔的韩国国家统一研究所的研究员吳京洙（Oh Gyeong-sup）说，朴正天的下台可能与朝鲜无人机侵入韩国后，两国之间的紧张关系上升有关。

路透社说，朴正天被免职的时间点是金正恩要求发展新的洲际弹道导弹，并要成倍增加核武库以对抗美韩之际。

据韩联社说，值得注意的是，被美国财政部以参与大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹研发为由列入制裁名单的金秀吉和俞镇都获得高升，前者是新任平壤市责任书记，并当选劳动党政治局候补委员；后者是前任军需工业部长，当选为劳动党中央委员会委员。

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