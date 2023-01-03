一旦朝鲜动用核武，美韩准备协同应对

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白宫1月3日表示，美国和韩国计划，一旦朝鲜动用核武，将采取「有效协同」应对行动。法新社和中央社报导，白宫国家安全会议发言人说，韩国总统尹锡悦和美国总统拜登已「交付他们的团队一项任务，为各种作战想定提出有效协同应对的计划，包括朝鲜动用核武」。

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韩国「朝鲜日报」今天刊出尹锡悦专访，指出美国至今是以「核保护伞」、「扩张遏制力」等方式协助韩国因应朝鲜威胁，也就是由美国视状况决定如何协防，但尹锡悦表示，「现在这已不足以让我国人民接受」。

尹锡悦说，为达到更有效率扩张遏制能力，韩国政府正与美方商议就核武共同计划、军演，「虽然核武所有权属于美方，但相关计划与情报共享，演习与训练也必须一起进行」。

美方据称对此保持「相当正面」立场，最快可能落实的时间受到各界关注。韩国联合新闻通讯社报导，核战力共同规划与联合军演也包含在去年11月进行的韩美安保会议（SCM）内容，也就是未来美国的核武政策、战略及作战规划等相关内容，将反映韩国政府的意见。

尹锡悦先前透露正与美方商议参与核武计划、军演，美国总统拜登之后却否认。韩国总统办公室今天表示，因为记者提问用的是针对拥核国之间的用语，让拜登「不得不否认」，重申双方的确有相关讨论。

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