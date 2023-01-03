中央社: 中国砸钱请学者协助洗脑 伟大抗疫研究被骂翻

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在大规模冠状病毒感染潮冲击下，在“缺医少药”和“火葬难”的困境中，一项中国国家社科基金重大项目“伟大抗议精神研究”引来网民一片嘲骂。

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中央社1月3日电稿说，中国政府突松绑防疫，民间抢无药自主艰难抗疫，但官方却在这种糟糕时间砸重金请北京学者协助洗脑，举办「伟大抗疫精神研究」，引发网路一片挞伐，被骂到翻车后急转弯喊停。

中国去年突然放松疫情管控，染疫人数激增，民众买药就医难，继北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖指死亡人数计算困难，「大家心里有数」被网友轰闭嘴后，北京学者进行“伟大抗疫研究”也遭网友批评。

据北京首都师范大学公布讯息指，去年12月17日由首都师范大学马克思主义学院教授王冠中担任首席专家的研究阐释党的19届6中全会精神国家社科基金重大项目「伟大抗疫精神及其弘扬机制研究」开题论证会，以线上方式成功举行。

会议并指国家社科基金本次重大项目招标共确定115个课题研究方向，每个研究方向原则上确立1至2项中标课题；资助经费根据课题研究的实际需要确定，一般每项人民币60至80万元。

这场开题论证会参与专家有中国史学会会长、原「求是」杂志社社长、清华大学教授李捷，北京师范大学中共党史党建研究院院长、原教育部高等学校社会科学发展研究中心主任王炳林，武汉大学马克思主义学院教授丁俊萍，中共中央党校原副教育长兼教务部主任柳建辉等多人。

王冠中在汇报时表示，伟大抗疫精神是经中共中央批准的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，是中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化优良基因和特质禀赋在新时代抗疫斗争实践中的赓续和延展。

该报道说，这场会议大张旗鼓举行，得到的回响是骂声不断，一个名为「积翠轩」的公众号1月2日贴出民众的评论包括「简直太不要脸了」、「霸占科研基金不干人事，对社会毒害大」、「祖坟是有多大窟窿需要80万填」等。

名为「黄娜老师」的公众号今天发文说，「你忙着抢药，专家教授们却在斥巨资研究伟大的抗疫精神，这个高大上的课题名称，把其中的每个词汇单独拿出来，都能明白是啥意思，但连成一句话，却让人感觉不知所云。」

该文表示，这项课题级别很高，属于国家社科基金重大项目，妥妥的国家级课题。但参与研究人员，除了一位老师来自北京中医药大学外，其余的基本全都是各个高等院校的重要领导，以及马克思主义、党史研究方面的专家教授，竟然没有与疫情有关的医学界人士、卫健委或疾控人员参与，如何保证研究过程中相关技术层面的科学性，不禁让人产生了疑问。

公众号「正经说个事」指出，开题发布时间不合适，当前疫情放开，全国是个什么情况？药、病房等等，普遍不足，群众呼声正高。这个时间节点，来搞这个高大上的研究，不挨喷都难。

「积翠轩」公众号另指有消息称，一些省委宣传部已经下发通知，明确要求各市委宣传部理论处(科)，各高校社科(科研)处及相关社科单位，按照上级指示精神，不得公开发表关于「抗疫精神」的文章。请各单位遵照执行，指上级终于出面，叫停了研究。

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