俄军在乌东遭炮击死伤惨重 引起国内批评质疑

乌克兰/俄罗斯

俄军1月2日宣布63名士兵在乌东死于乌军炮击后，俄罗斯出现批评声浪，包括质疑军方掩盖死伤人数。但这些批评似乎没有反省对乌克兰发动侵略战争造成流血。

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法新社说，俄罗斯国防部是在俄罗斯战地记者的批评声中，才罕见地宣布有63名俄军士兵在乌东马基耶夫卡（Makiïvka）的四枚导弹爆炸中死亡。

乌克兰军队在1月1日炮击乌东一个俄军营地造成惨重伤亡的消息公布后，立即在俄罗斯国内引起悼念和批评浪潮。

一般而言，自俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，莫斯科对俄军在乌克兰的伤亡情况保持缄默，并很少通报损失情况。

今天1月3日，在俄中部城市萨马拉（Samara），约有200人不同寻常地参加一个被授权的集会，因为在乌东阵亡的一些士兵来自那里。法新社记者看到，居民们在该市主要广场的永恒之火前献上玫瑰或花圈之后鞠躬或划十字。一位东正教牧师朗诵了一段祷文，然后士兵们向空中鸣枪致敬。据当地媒体报道，该地区其他一些城镇，包括托格利亚蒂和塞兹兰，也举行了类似的集会。

此外，俄罗斯越来越多有影响力的战争记者都表示不同意军方宣布有63人死亡的报告，他们指出有数百人死亡，并指责俄军高级军事指挥官“没有从过去的错误中吸取教训”。

当天早些时候，乌克兰武装部队的战略通讯部表示，近400名俄罗斯士兵在马基耶夫卡的轰炸中死亡。

莫斯科市议会副主席安德烈-梅德韦杰夫（Andrey Medvedev）批评俄军高层说："战争已进行了10个月，还把敌人当作“什么都看不见的傻瓜”是“危险和犯罪”行为。

事发三天后，俄罗斯总统普京尚未对俄军在乌东被乌军炮击事件作出反应。据俄罗斯国防部称，这些导弹是由美国海马斯HIMARS多管火箭发射器发射的。

近几个月来，莫斯科在哈尔科夫（东北部）赫尔松（南部）遭受的失败导致了俄罗斯国内对俄罗斯总参谋部的批评。这次俄军在乌东分离主义地区的马基耶夫卡的大量死亡引起了新的愤怒高峰，俄罗斯舆论要求惩罚那些责任人。

有几个声音谴责俄罗斯军方在安置士兵的同一建筑物中储存弹药，而且这些士兵还被允许使用手机，导致他们被乌克兰炮手定位。

拥有100多万追随者的电报群（Telegram）账户“Rybar”谴责将士兵安置在弹药库旁边是“天真的罪恶"，弹药库的爆炸会使死亡人数增加。

在社交网络上，一些人指责俄罗斯当局隐瞒真实死亡人数，企图将死亡人数压缩到最少。

俄罗斯妇女妮娜·维尔尼克（Nina Vernykh）在俄主要社交网络“电话会议”（VKontakte）上写道："我的上帝，谁会相信63人死亡的数字？“建筑物都被完全摧毁了”。

在社交网络上拥有大量粉丝的几名支持战争的俄罗斯评论员也对63人的死亡人数提出异议，他们说这一数字被低估了。

在萨马拉当选的共产党议员米哈伊尔-马特维耶夫说："将得出什么结论？谁会受到惩罚？"。

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