菲律宾总统小马科斯启程去北京 将与习近平谈南海主权争议

菲律宾/中国/南海

2023年1月3日，菲律宾总统小费迪南德-马科斯（左）在菲律宾马尼拉的维拉莫尔空军基地登上飞往中国的飞机时，在离境仪式上致意。

菲律宾总统小费迪南德-马科斯今天1月3日启程飞往北京，对中国进行为期三天的访问。之前多个消息指出，他将与中国国家主席习近平重点讨论马尼拉与北京在“南中国海主权问题上的紧张关系”。

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据“zonebourse”网站报道，小马科斯今天在飞机起飞前表示他期待着与习近平主席会面，并说，“我们两国之间的问题，不应该存在于像菲律宾和中国这样的两个朋友之间"。

这将是马科斯和习近平继11月在泰国会晤后的第二次面对面会谈。而菲律宾总统此访的背景是菲律宾对中国在南海有争议水域岛礁的建筑活动以及中国船只"蜂拥而至"的报道表示担忧和关切。

据法新社报道，马尼拉上周四表示，菲律宾和中国将在两国外交部之间建立直接沟通，以避免在争议激烈的南海出现"误判和误传"。

一位菲律宾外交部官员表示，这个协议将在下周（1月3日至5日）菲律宾总统小费迪南德-马科斯访问北京期间签署。

这个报道还说，菲律宾总统马科斯坚持认为他不会让中国践踏菲律宾的海洋权利，这与他的前任罗德里戈-杜特尔特不同，杜特尔特不愿批评北京。

2022年12月22日，菲律宾宣布将加强其在南海的军事存在，此前有报道称中国已开始开发有争议的南沙群岛周围的未被占领的土地。

在南沙群岛，中国至少占领了七个岛屿和岛礁，并在那里建造简易机场、港口和雷达。

彭博社报道了新出现在安达礁（Eldad）和牛轭礁（Whitsun），以及铁线礁（Sandy Cay）和杨信沙洲（Lankiam Cay）的布置安排。

法新社说，后者位于菲律宾控制的洛伊塔岛（Loaita）东北13公里处，距离最近的菲律宾大岛巴拉望岛（Palawan）东部约450公里。

中国外交部发言人毛宁称这些报道"完全没有根据"。她补充说，”不对南海岛礁采取行动是中国和东盟国家通过各自的行动和声明达成的庄严共识"。她还说，"中菲关系的发展势头良好，双方将继续通过友好协商以适当方式处理海洋问题。

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