乌克兰用昂贵的导弹击落廉价俄罗斯无人机

军火

战场上接连失利的俄罗斯加快部署无人机袭击，乌克兰运用导弹予以击落的成本估达出动无人机的7倍，虽然保护关键基础设施和人命，但长此以往，这样的失衡恐怕会让俄罗斯占上风。

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美国「纽约时报」（The New York Times）和中央社报导，乌克兰上空的自爆无人机数量正急剧增加，它们动作迟缓、声音嘈杂，而且在空中相对容易被击落。乌克兰表示，新年这周末朝乌克兰飞来的约80架俄罗斯无人机几乎全遭击落。

乌克兰防空部队发言人今天说：「这是先前没有人达成的战果。」

乌克兰击落无人机的技巧越来越成熟，不过随著战争发展，有件事也正在日益失衡：诸如地对空飞弹等诸多防卫武器的成本远高于无人机。有些军事专家表示，长此以往，这件事可能让莫斯科占上风。

专家表示，俄罗斯使用由伊朗提供的见证者-136型（Shahed-136）无人机相对便宜，但是乌克兰用来从空中将它们击落的武器却昂贵许多。

在这场战争中对乌克兰提供支援的咨询公司Molfar负责人史塔罗谢克（Artem Starosiek）估计，运用飞弹击落无人机的成本是出动无人机的7倍。

伊朗无人机的生产成本可能低至2万美元（约新台币61万元），但是乌克兰发射一枚地对空飞弹的成本，从旧式苏联制S-300防空飞弹的14万美元到美制国家先进防空系统（NASAMS）的50万美元不等。

Molfar估计，自从去年9月以来，俄罗斯已经对乌克兰出动约600架无人机。莫斯科在战场上接连失利后加快部署无人机作战步伐，已经造成乌克兰各地在天寒地冻中轮流停电，在俄罗斯全面入侵即将进入一年之际制造了更严重苦难。

非营利智库CNA俄罗斯军事专家考夫曼（Michael Kofman）说，乌克兰正运用「东拼西凑的防空系统」抗击威胁，包括苏联时期和北大西洋公约组织（missile）系统，各有各的代价。

相较于现有苏联和欧洲防御系统，乌克兰有些高射炮并不昂贵，但是相较于无人机，美制拦劫飞弹就相当昂贵。

即便如此，要评估用飞弹击落无人机作法是否明智，也不总是那么简单。

白宫曾表示，知悉克里姆林宫和伊朗正寻求在俄罗斯共同生产无人机。布尔格表示，长此以往，这将会让莫斯科有能力部署更多无人机打击乌克兰。

他说：「那将会让乌克兰的防空系统面临更大压力。」

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