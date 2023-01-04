对中国旅行者新冠检测？世界航空高喊没什么用

新冠病毒

世界航空公司的主要代表Iata今天表示，越来越多的国家对来自中国的旅客实施新冠病毒测试是一种没有什么意义无效举措。

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据世界航空公司的主要代表Iata周三表示，一些国家正在对来自中国的旅行者进行新冠病毒测试和其他检测措施，而病毒其实已经在这些国家境内广泛流传。国际航空运输协会（IATA）总干事威利-沃尔什（Willie Walsh）在一份声明中甚至说：看到这种跪下来恢复在过去三年中被证明无效的措施是极其令人失望的。

中国3日警告，包括美国、澳大利亚、意大利和法国在内的十几个国家实施的这些检测措施是 "不可接受的"，并认为这些措施"缺乏科学依据"。

该组织Iata声称代表300家航空公司，占全球航空运输量的83%，Iata说：研究表明，引入旅行检测并没有改变感染的峰值传播。最多，这些限制只是将高峰期推迟了几天。

据该组织称，在大流行病开始三年后，航空业拥有应对新冠病毒的 "必要工具"，"而不必采取切断国际旅行、损害经济和破坏工作的无效措施"。

Iata在12月初估计，2022年全球航空运输量预计将达到2019年水平的70.6%，但在亚太地区停滞在44.3%，主要是由于中国的清零政策，不过，中国清零政策已经12月7日最终被取消了。

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